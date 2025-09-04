Η Εθνική Ελλάδας κοντράρεται με την Ισπανία για την τελευταία αγωνιστική του ομίλου της στο EuroBasket 2025 και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου προηγείται με 50-35.

Τα πράγματα είναι πολύ απλά, πλέον, για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη: Με νίκη παίρνει την 1η θέση και αντιμετωπίζει το Ισραήλ στη φάση των «16», με ήττα τερματίζει στην 4η θέση του ομίλου και βρίσκει απέναντί της τη Γαλλία.

Με την Ισπανία να καίγεται για νίκη καθώς σε περίπτωση ήττας… επιστρέφει πρόωρα σπίτι της, η Ελλάδα μπήκε «ζεστή» στο παιχνίδι, ήταν τρομερά εύστοχη στα σουτ τριών πόντων και έκλεισε στο +11 (31-20) την πρώτη περίοδο.

Οι Ίβηρες προσπάθησαν να αντιδράσουν στη δεύτερη και πλησίασαν στο -5 (38-33), η Εθνική ομάδα όμως κατάφερε να ξεφύγει ξανά και είναι στο +15 (50-35) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ντόρσεϊ να έχει 17 πόντους και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ακολουθεί με 11.