Ο αρεοπαγίτης Γεώργιος Παπαγεωργίου θα είναι ο πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών που θα εξετάσει την υπόθεση της φερόμενης αλλοίωσης στοιχείων στον χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (30/10) στη Βουλή.

Καθήκοντα εισαγγελέα της έδρας θα αναλάβει η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Άννα Καλουτά, ενώ αναπληρώτριά της ορίστηκε η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευσταθία Καπαγιάννη.

Σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, στην προεδρία του Ειδικού Δικαστηρίου τοποθετείται ο αρχαιότερος από τους αρεοπαγίτες που αναδείχθηκαν μέσω της κοινοβουλευτικής κλήρωσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για τον Γεώργιο Παπαγεωργίου.

Στο εδώλιο Τριαντόπουλος, Αγοραστός και κρατικά στελέχη

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στον ερχόμενο Δεκέμβριο και αφορά την υπόθεση της φερόμενης αλλοίωσης στοιχείων στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται ο πρώην υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, καθώς και κρατικά στελέχη.

Η διαδικασία αφορά τις κατηγορίες που έχουν αποδοθεί για ενέργειες στον χώρο της τραγωδίας, ενώ η ποινική ευθύνη των εμπλεκομένων θα κριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο.

Τα επτά τακτικά μέλη από τον Άρειο Πάγο

Από τον Άρειο Πάγο κληρώθηκαν ως τακτικά μέλη οι ακόλουθοι αρεοπαγίτες:

Απόστολος Φωτόπουλος Παναγιώτης Μπολτέτσος Στυλιανή Μπλέτα Μαρία Γιαννακοπούλου Άλκηστη Σιάνου Γεώργιος Παπαγεωργίου Μαρία Αρχοντάκη-Τραυλού-Τζανετάτου

Ως αναπληρωματικά μέλη από τον Άρειο Πάγο κληρώθηκαν οι:

Ιφιγένεια Ματσούκα

Μαρία Πετσάλη

Ερασμία Λιούλη

Τα έξι τακτικά μέλη από το Συμβούλιο της Επικρατείας

Από το Συμβούλιο της Επικρατείας αναδείχθηκαν ως τακτικά μέλη:

Δημήτριος Τομαράς Δημήτριος Εμμανουηλίδης, αντιπρόεδρος του ΣτΕ Ευσταθία Σκούρα Κωνσταντία Λαζαράκη Αικατερίνη Ρωξάνα Αναστασία-Μαρία Παπαδημητρίου

Ως αναπληρωματικά μέλη από το Συμβούλιο της Επικρατείας κληρώθηκαν:

Μαρίνα-Αλεξάνδρα Τσακάλη

Ηλίας Μάζος, αντιπρόεδρος του ΣτΕ

Ιωάννης Παπαγιάννης

Ποιοι αναλαμβάνουν την εισαγγελική έδρα

Εισαγγελέας του Ειδικού Δικαστηρίου αναδείχθηκε η Άννα Καλουτά, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Αναπληρώτρια εισαγγελέας θα είναι η Ευσταθία Καπαγιάννη, επίσης αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Συμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ με την ολοκλήρωση της κλήρωσης καθορίστηκε η σύνθεση του δικαστηρίου που θα αναλάβει την εκδίκαση της υπόθεσης, με την έναρξη της διαδικασίας να τοποθετείται, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, εντός του Δεκεμβρίου.