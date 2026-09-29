Τα νέα στοιχεία που θα προκύψουν από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και τις άρσεις του απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων, θα βρεθούν στο επίκεντρο της ανάκρισης το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η ρήξη που επήλθε στην κοινή υπερασπιστική γραμμή των δύο προφυλακισμένων γιατρών σηματοδοτεί, όπως εκτιμάται, ανατροπές που ενδεχομένως θα έρθουν μέσα από τα νέα δεδομένα που θα μπουν στη δικογραφία. Παράλληλα, «κλειδί» για την επόμενη μέρα φαίνεται να αποτελούν και οι μαρτυρικές καταθέσεις. Οι εργαζόμενες στο ιατρείο που καταθέτουν η μία μετά την άλλη στο πλαίσιο της ανάκρισης φέρονται να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου γιατρού ότι ειδοποιήθηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης αντιμετωπίζει πρόβλημα περίπου στις 4 το μοιραίο μεσημέρι.

«Πιστεύαμε ότι ο Μαζωνάκης έφυγε εν ζωή από το ιατρείο»

Αυτό ήταν κάτι που φέρεται να κατέθεσε και η σημερινή μάρτυρας ενώπιον του ανακριτή. Η εργαζόμενη, για περίπου ενάμιση χρόνο στο ιατρείο της Καρνεάδου, η οποία μίλησε για πρώτη φορά, προσήλθε αυτοβούλως στον ανακριτή και έδωσε τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο ιατρείο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η 53χρονη κατέθεσε ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση, τόσο η ίδια όσο και μια συνάδελφός της μπαινόβγαιναν στο χώρο.

«Μπήκα στο δωμάτιο που ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης δύο φορές για να βοηθήσω τη γιατρό μέσα σε διάστημα μισής ώρας. Μαζί μου έμπαινε και η άλλη νοσηλεύτρια και βοηθήσαμε τον τραγουδιστή σε διαδικαστικά θέματα. Είναι κάτι που κάναμε όλες μας καθημερινά.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός, αλλά τις επόμενες φορές που εισήλθα φαινόταν πολύ χαλαρός. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι κάτι του συμβαίνει…» φέρεται να περιέγραψε, ενώ στη συνέχεια ανέφερε πως στο γραφείο ακούστηκε ότι ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης. «Κάποια στιγμή κινητοποιηθήκαμε και η γιατρός είπε στον γιατρό ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι καλά.

Ο γιατρός αντιλήφθηκε το περιστατικό γύρω στις 16:00. Κάποιος κάλεσε το ΕΚΑΒ» ανέφερε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας περιέγραψε πως επικράτησε πανικός στο ιατρείο επιμένοντας ότι πίστευαν πως ο τραγουδιστής ήταν ζωντανός όταν έφυγε από το ιατρείο.

«Όταν έγινε το περιστατικό επικράτησε πανικός. Ήρθε το ΕΚΑΒ και μας έκανε εντύπωση γιατί κανείς δεν ακολούθησε μέχρι το νοσοκομείο τον Γιώργο Μαζωνάκη. Καμία μας δεν κατάλαβε τι του έχει συμβεί. Όλες νομίζαμε ότι έχει φύγει καλά από το ιατρείο. Μάθαμε περίπου στις έξι παρά το τι έχει συμβεί από ενημερωτικά site» φέρεται να είπε προσθέτοντας ότι η «γιατρός πήρε λίγο πριν τις 9 και ενημέρωσε ότι πρέπει να πούμε σε όλες ότι ο Μαζωνάκης ήρθε στο ιατρείο στις 15:30». «Εμείς ανταλλάξαμε και μηνύματα η μία με την άλλη, που ρωτάγαμε αν θα πάμε για δουλειά την επόμενη μέρα. Δεν είχαμε αντιληφθεί τι έχει γίνει» φέρεται να είπε.

«Ανοίγουν» τα τηλέφωνα

Η βεντάλια των μαρτυρικών καταθέσεων, πάντως, αναμένεται να ανοίξει μετά την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων.

Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες και τα μηνύματα μεταξύ συγκεκριμένων προσώπων πριν αλλά και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη θα βρεθούν στο επίκεντρο της υπόθεσης και αναμένεται να φωτίσουν σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης.

Τα κινητά των δύο κατηγορούμενων γιατρών, τριών υπαλλήλων του ιατρείου της Καρνεάδου, αλλά και το τηλέφωνο του Γιώργου Μαζωνάκη θα ελεγχθούν για το διάστημα από τις 11 Ιουλίου 2026 έως την επομένη ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ελέγχονται συνολικά έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένας σκληρός δίσκος και ένα usb. Πρόκειται για ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα της αστυνομίας και ο αρμόδιος ανακριτής ζήτησε να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας.

«Έχει πει την αλήθεια»

Ο νέος συνήγορος της κατηγορούμενης γιατρού, Νίκος Αλεξανδρής, πέρασε σήμερα για πρώτη φορά το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου προκειμένου να ζητήσει να ενημερωθεί για το περιεχόμενο της δικογραφίας.

Ο κ. Αλεξανδρής ξεκαθάρισε πως αυτό που περιμένουν είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών-ιστολογικών εξετάσεων και τις άρσεις απορρήτου, σημειώνοντας πως η εντολέας του επιμένει στη δική της εκδοχή για την αλληλουχία των γεγονότων. «Έχει πει την αλήθεια και αν χρειαστεί θα ξαναμιλήσει» τόνισε ο συνήγορος υπεράσπισης, ο οποίος ανέφερε πως η υπόθεση είναι σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο συμπληρωματικής απολογίας.

Μόλις χθες οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλλος Αγαπηνός έκαναν γνωστό ότι δεν θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν την κατηγορούμενη γιατρό.

«για λόγους αμιγώς νομικούς». Οι δύο δικηγόροι, οι οποίοι παραμένουν στην υπεράσπιση του προφυλακισμένου γιατρού, εξήγησαν πως «ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων» και επιφυλάχθηκαν «εφόσον κριθεί σκόπιμο θα αναπτυχθούν οι λόγοι αναλυτικώς».