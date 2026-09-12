Προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έλαβε ο 41χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονης στον Αλμυρό Βόλου.

Ο άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες φέρεται να έχει συγγενική σχέση με την οικογένεια της ανήλικης, συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης και την Παρασκευή οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Βόλου.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό, ενώ ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά την κατηγορία και υποστηρίζει ότι δεν άγγιξε την 9χρονη. Η απολογία του ενώπιον της ανακριτικής αρχής έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, οπότε αναμένεται να δώσει τη δική του εκδοχή για όσα καταγγέλλονται.

Τι κατήγγειλε η 9χρονη

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα gegonota.news, το καταγγελλόμενο περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στο σπίτι της οικογένειας στον Αλμυρό, όταν η 9χρονη και ο 41χρονος φέρεται να είχαν μείνει μόνοι στον ίδιο χώρο.

Η ανήλικη φέρεται στη συνέχεια να ενημέρωσε τον πατέρα της, καταγγέλλοντας ότι ο 41χρονος την είχε θωπεύσει. Μετά την καταγγελία, η 9χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Βόλου. Εκεί υποβλήθηκε στις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις και έλαβε ψυχολογική υποστήριξη.

Το ιατρικό προσωπικό ενημέρωσε τις Αρχές και από εκείνο το σημείο ξεκίνησε η διερεύνηση της υπόθεσης.

Τα ευρήματα που εξετάζουν οι Αρχές

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση φέρεται να κατέγραψε επιφανειακή ερυθρότητα στην περιοχή όπου, σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, σημειώθηκε η θώπευση.

Αντίστοιχο εύρημα φέρεται να είχε καταγραφεί και κατά την αρχική ιατρική εξέταση. Από την εξέταση δεν διαπιστώθηκε ρήξη υμένα, ωστόσο η ιατροδικαστής φέρεται να έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Για τον λόγο αυτό αναμένεται να ακολουθήσει νέος κύκλος ιατρικών εξετάσεων.

Αρνείται την κατηγορία ο 41χρονος

Από την πλευρά του, ο 41χρονος αρνείται όσα του αποδίδονται και αναμένεται κατά την απολογία του να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή ενώπιον της ανακριτικής αρχής.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, την ώρα που φέρεται να σημειώθηκε το περιστατικό βρισκόταν στο μπαλκόνι και όχι στον ίδιο χώρο με την 9χρονη. Ο 41χρονος, ο οποίος έχει αναπηρία σε ποσοστό 80%, υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία επαφή με το παιδί και αρνείται ότι προχώρησε στην πράξη που του καταγγέλλεται.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να συγκεντρώνουν τα διαθέσιμα στοιχεία και να εξετάζουν τα δεδομένα της υπόθεσης.

Η απολογία του 41χρονου τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο κρίσιμο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας.