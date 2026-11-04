Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε ηλικιωμένους, προχώρησαν το πρωί της Τετάρτης αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, εξιχνιάζοντας δύο περιπτώσεις απάτης με λεία χιλιάδες ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν τον κατηγορούμενο, ο οποίος φέρεται να συνεργαζόταν με τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση είχε αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία, εκμεταλλευόμενη τον φόβο ηλικιωμένων γυναικών για την τύχη συγγενικών τους προσώπων.

Παρίσταναν τους αστυνομικούς και τρομοκρατούσαν τα θύματά τους

Τα μέλη της οργάνωσης τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένους και τους ενημέρωναν ψευδώς ότι κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο είχε εμπλακεί σε υπόθεση με τις αστυνομικές αρχές.

Λίγο αργότερα ακολουθούσε δεύτερο τηλεφώνημα, κατά το οποίο άλλος συνεργός προσποιούνταν τον αστυνομικό, ενισχύοντας την αγωνία και την αναστάτωση των θυμάτων.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, κατάφερναν να πείσουν τις ηλικιωμένες να παραδώσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας.

Άφησε 5.300 ευρώ και κοσμήματα κάτω από κάδο απορριμμάτων

Η πρώτη υπόθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου.

Οι δράστες επικοινώνησαν επανειλημμένα με ηλικιωμένη γυναίκα και, χρησιμοποιώντας την παραπάνω μέθοδο, την έπεισαν να συγκεντρώσει 5.300 ευρώ και κοσμήματα μέσα σε σακούλα.

Στη συνέχεια, της υπέδειξαν να αφήσει τη σακούλα κάτω από κάδο απορριμμάτων, έξω από το σπίτι της.

Οι δράστες παρέλαβαν τα χρήματα και τα τιμαλφή, χωρίς η γυναίκα να αντιληφθεί εγκαίρως ότι επρόκειτο για απάτη.

Παρέδωσε σε ταξιτζή 15.900 ευρώ, 46 χρυσές λίρες και χρυσαφικά

Η δεύτερη περίπτωση καταγράφηκε το απόγευμα της 3ης Νοεμβρίου 2026, όταν οι δράστες επικοινώνησαν με ακόμη μία ηλικιωμένη γυναίκα.

Ακολουθώντας την ίδια τακτική, την έπεισαν να τοποθετήσει σε τσάντα 15.900 ευρώ, 46 χρυσές λίρες και διάφορα χρυσαφικά, με τη συνολική αξία των αντικειμένων και των χρημάτων να εκτιμάται σε περίπου 60.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, της ζήτησαν να παραδώσει την τσάντα σε οδηγό ταξί.

Ο ταξιτζής, ο οποίος σύμφωνα με την Αστυνομία δεν γνώριζε ούτε το περιεχόμενο της τσάντας ούτε την παράνομη δραστηριότητα, ανέλαβε να τη μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη, όπου επρόκειτο να την παραδώσει στον κατηγορούμενο.

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη – Επιστράφηκαν όλα τα χρήματα και τα κοσμήματα

Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών του Γραφείου Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας οδήγησε στον εντοπισμό και την ακινητοποίηση του φερόμενου μέλους της οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη.

Κατά την έρευνα στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όλα τα χρήματα και τα τιμαλφή που είχαν αποσπαστεί στις δύο περιπτώσεις απάτης, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Τα χρήματα, οι χρυσές λίρες και τα κοσμήματα επιστράφηκαν στις νόμιμες κατόχους τους.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτη, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.