Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 40 και 37 ετών, που καταζητούνταν διεθνώς για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στην Κέρκυρα.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, στο πλαίσιο δύο διαφορετικών υποθέσεων.

Ο 40χρονος καταζητούνταν από την Αλβανία και το Βέλγιο

Στην πρώτη περίπτωση, οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 40χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν δύο διεθνείς διωκτικές διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αλβανικές Αρχές είχαν εκδώσει Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων για αδικήματα που αφορούν φθορά, απειλή και αποσιώπηση εγκλημάτων.

Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από τις βελγικές Αρχές για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Καταζητούμενος για ανθρωποκτονία ο 37χρονος

Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, στην κατοχή του 40χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 62 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Σε ξεχωριστή υπόθεση, οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 37χρονο, ο οποίος επίσης αναζητούνταν από τις αλβανικές Αρχές.

Σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων για ανθρωποκτονία και οπλοκατοχή.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο των διεθνών διαδικασιών αναζήτησής τους και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές για τις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες.