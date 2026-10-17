Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας έχει ασκηθεί στον καθηγητή Φυσικής Αγωγής σε γυμνάσιο της Βούλας που συνελήφθη μετά από καταγγελία μητέρας 13χρονης μαθήτριας και τέθηκε σε αυτοδίκαιη αργία με απόφαση της υπουργού Παιδείας.

Το περιστατικό, σύμφωνα με τις καταγγελίες, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (14/10), κατά τη διάρκεια άσκησης. Τότε ο καθηγητής φυσικής αγωγής κατηγορείται ότι έπιασε τον μηρό της ανήλικης μαθήτριας. Άμεσα απομακρύνθηκε από το σχολείο, ενώ έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση από το υπουργείο Παιδείας.

Η μητέρα της 13χρονης μαθήτριας μιλώντας στο ERTnews περιέγραψε όσα της μετέφερε η ανήλικη: λέγοντας: «Έπιανε την κόρη μου από τη μέση, από τα μπούτια για να κάνει πιο έντονα την άσκηση, να τη δείχνει σε όλη την τάξη, να τη βάζει αυτήν και τη συμμαθήτριά της, να του κάνουν μασάζ και νυχάκια για να χαλαρώσει και να βάζει κάμψεις κοιτώντας τον τοίχο τα κορίτσια για να κλείνει το μάτι στα αγόρια, να βλέπει το πίσω μέρος του σώματός τους».

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας εξετάστηκαν δύο ακόμη μαθητές, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι σε προγενέστερο χρόνο ο ίδιος εκπαιδευτικός προχωρούσε σε αγγίγματα σεξουαλικού χαρακτήρα.

Σοκαρισμένη η μητέρα της 13χρονης

Η μητέρα της 13χρονης παράλληλα δήλωσε σοκαρισμένη από την αφήγηση της κόρης της, ενώ άφησε αιχμές για τη διεύθυνση του σχολείου, η οποία φέρεται κατά τους ισχυρισμούς της να κωφεύει μπροστά στις σοβαρές καταγγελίες.

«Απ’ ό,τι μάθαμε, αφού έγινε αυτό που έγινε, άνοιξαν τα στόματα και είναι χρόνια η… κολώνια (σ.σ. για τον καθηγητή) που ήταν και στο Λύκειο πριν από το δικό μας σχολείο», επεσήμανε.

Ο καθηγητής συνελήφθη και όπως υποστηρίζει πρόκειται για παρεξήγηση. Μέχρι τη δίκη του την ερχόμενη Δευτέρα αφέθηκε ελεύθερος, με τον περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει τη μαθήτρια και το σχολείο.