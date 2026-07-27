Η Μεσαρά στην Κρήτη καταγράφει ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό βίας, καθώς ένας 24χρονος αλλοδαπός τραυματίστηκε ύστερα από επίθεση με μαχαίρι που ακολούθησε συμπλοκή στο χωριό Σίβα του Δήμου Φαιστού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, όλα ξεκίνησαν από επεισόδιο μεταξύ ατόμων, το οποίο εξελίχθηκε σε ξυλοδαρμό. Λίγο αργότερα, η ένταση κλιμακώθηκε και ο νεαρός δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι γιατροί αξιολογούν την κατάσταση της υγείας του, ενώ θα αποφασιστεί αν απαιτείται η διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο στο Ηράκλειο για περαιτέρω νοσηλεία.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση.

Οι αρμόδιες Αρχές συλλέγουν στοιχεία και καταθέσεις προκειμένου να εξακριβωθεί πώς ξεκίνησε η συμπλοκή και τι οδήγησε στην επίθεση με μαχαίρι.