Η έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, στο οποίο εμφανίζεται ως αρχηγός ένας 32χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της Super League, αποκάλυψε ένα απίστευτο περιστατικό με «πρωταγωνιστές» δύο αστυνομικούς – εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη από τους «Αδιάφθορους».

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 24ης Μαΐου 2026 στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Αμαρουσίου, όπου διεξήχθη το Final-4 της φετινής Euroleague και συγκεκριμένα πριν τη διεξαγωγή του ημιτελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυφύλακας που συνελήφθη κι ένας κατώτερος αξιωματικός ενεργώντας από κοινού και εκμεταλλευόμενοι την υπηρεσιακή τους ιδιότητα, καθόσον είχαν διατεθεί σε υπηρεσία μέτρων τάξης, απαιτήσανε και λάβανε το χρηματικό ποσό των 900 ευρώ από άτομα του κοντινού τους περιβάλλοντος, προκειμένου να τους επιτρέψουν την είσοδο στο γήπεδο χωρίς το απαιτούμενο εισιτήριο.

Να θυμίσουμε ότι οι Εσωτερικές Υποθέσεις συνέλαβαν συνολικά 6 άτομα, ενώ οι κατηγορούμενοι είναι 24. Μεταξύ αυτών είναι ο γνωστός πρώην ποδοσφαιριστής, ένας 29χρονος, μία 50χρονη και ένας 50χρονος, που συνδέονται μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς, όπως και άτομα που προμήθευαν τον 32χρονο με τις ποσότητες που διακινούσε. Ενεργό ρόλο φέρεται να είχε 28χρονη, σύντροφος του 32χρονου ποδοσφαιριστή, η οποία συμμετείχε στη διαδικασία παραλαβής, αποθήκευσης και προετοιμασίας των ναρκωτικών.

Σχετικά με τον συλληφθέντα αστυνομικό, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. είχε βοηθητικό ρόλο ως μέλος της οργάνωσης, υποβοηθώντας τη δράση της, καθώς, ένεκα των προσωπικών του επαφών με τον 32χρονο, φέρεται να διακινούσε μικροποσότητες ναρκωτικών ή τις διέθετε σε οικείους του.