Αστυνομικοί στην Καλλιθέα συνέλαβαν έναν 27χρονο οδηγό που έκρυβε κοκαΐνη στο εσώρουχό του, αλλά και σε ειδική κρύπτη στο αυτοκίνητό του.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 5-11-2026, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στην περιοχή της Καλλιθέας εντόπισαν τον 27χρονο να κινείται με όχημα, τον έκριναν ύποπτο και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν εντός ειδικής κρύπτης του οχήματος και κατασχέθηκαν 25 νάιλον συσκευασίες κοκαΐνης, έτοιμες προς διακίνηση, και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Καλλιθέας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για τον σχηματισμό δικογραφίας.

Επιπρόσθετα, στην κατοχή του βρέθηκαν ακόμα 4 νάιλον συσκευασίες κοκαΐνης τις οποίες είχε αποκρύψει εντός του εσώρουχού του, ενώ κατασχέθηκε το εν λόγω όχημα, ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.