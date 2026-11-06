Ένας 44χρονος Αλβανός σκληρός ποινικός συνελήφθη από το Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για το διπλό άγριο έγκλημα που είχε λάβει χώρα τον Οκτώβριο του 2020.

Θύματα ήταν μία 43χρονη γυναίκα από την Ουκρανία, με την οποία παλαιότερα διατηρούσε σχέση, καθώς επίσης και ο 42χρονος τότε σύντροφός της – φαρμακοποιός στο επάγγελμα.

Η σύλληψή του έγινε έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στα Πατήσια, με τον 44χρονο Αλβανό να κυκλοφορεί με πλαστά στοιχεία, ενώ στο διαμέρισμα που κρυβόταν εντοπίστηκε πιστόλι και τουλάχιστον μία χειροβομβίδα.

Δεν αποκλείεται ο σκληρός ποινικός να ετοίμαζε κάποιο «χτύπημα», λόγω του οπλισμού που βρέθηκε στην κατοχή του, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι δεν πρόλαβε καν να προβάλει αντίσταση όταν εμφανίστηκαν μπροστά του οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί στις 11 Οκτωβρίου 2020, όταν εντοπίστηκαν νεκροί σε εξοχική κατοικία στην περιοχή Φλάμπουρο Κορινθίας η 43χρονη και ο 42χρονος φαρμακοποιός σύντροφός της.

Τα δύο θύματα είχαν δεχθεί αλλεπάλληλα χτυπήματα με τσεκούρι, ενώ ο δράστης είχε εξαφανιστεί. Μετά από περίπου 6 χρόνια ερευνών, ο «Νίκο» εντοπίστηκε, συνελήφθη και οδηγείται στη Δικαιοσύνη.