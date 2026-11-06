Στη σύλληψη ενός ανήλικου αλλοδαπού και της κηδεμόνα του, όπως στο σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος ενός ακόμα αλλοδαπού, που κατηγορούνται για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής ομάδας, διακεκριμένων κλοπών, απάτης με υπολογιστή, νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, καθώς και παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης εξιχνιάστηκαν συνολικά 38 περιπτώσεις κλοπών από οχήματα και από κυλικεία σχολικών μονάδων, στο Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από 25.08.2026 έως και 05.11.2026, άγνωστοι είχαν διαπράξει αυτές τις κλοπές, εκ των οποίων 27 ήταν τετελεσμένες και 11 απόπειρες, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και διάφορα αντικείμενα και τιμαλφή, συνολικής αξίας 4.870 ευρώ, όπως και τραπεζικές κάρτες με τις οποίες πραγματοποίησαν συναλλαγές χρηματικής αξίας 89 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την προανάκριση ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί, ένας 19χρονος και ο ανήλικος, που εντοπίστηκε κατά τις νυχτερινές ώρες την περασμένη Τετάρτη 4-11-2026.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 δισκία ναρκωτικού σκευάσματος, αναδιπλούμενο μαχαίρι και κινητό τηλέφωνο. Επίσης, συνελήφθη η 33χρονη αλλοδαπή κηδεμόνας του, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.