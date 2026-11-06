Για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου διεκόπη η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, καθώς ο εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα αναβολής της διαδικασίας, προτείνοντας ταυτόχρονα τη διακοπή της, όπως και έγινε.

Η εν λόγω δίκη επαναλαμβάνεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, ενώ την αναβολή είχαν προτείνει οι συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορούμενου στελέχους της Interstar, όπως αναφέρει το onlarissa.gr.

Το δικαστήριο ξεκίνησε με το αίτημα αναβολής από την πλευρά του συνηγόρου του εκπροσώπου της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης, Βασίλη Καπερνάρου, διότι ο τελευταίος δικάζει σε άλλη υπόθεση στο Εφετείο Αθηνών.

Επίσης, υπήρξε «έκρηξη» οργής από συγγενείς (Τηλκερίδης, Ρούτσι και παππούς Κουτσόπουλου) που έχασαν τα παιδιά τους, στο άκουσμα της αναβολής, κάνοντας λόγο για κοροϊδία με αποτέλεσμα να ανέβουν οι τόνοι στην αίθουσα.

«Φτάνει πια η κοροϊδία. Τι μας φέρατε εδώ; Εμένα κάηκε το παιδί μου», ανέφερε ο Χρήστος Τηλκερίδης, ο οποίος έχασε στα Τέμπη τον γιο του Άγγελο.

Σημειώνεται ότι στην αίθουσα βρέθηκαν αρκετοί συγγενείς θυμάτων, δικηγόροι, αλλά και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος αναχωρώντας σημείωσε: «Νομίζω ότι σήμερα απεδείχθη ότι η άλλη πλευρά θέλει πονεμένοι άνθρωποι να κουραστούν, να απογοητευτούν και να τα παρατήσουν. Μαϊμού βίντεο, μαϊμού προσπάθεια αναβολής της διακοπής της δίκης από τον γνωστό κύριο Καπερνάρο. Ευχόμαστε να μην έχουμε και μια «μαϊμού» νέα δίκη».

Από την πλευρά της, η δικηγόρος Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, συνήγορος οικογενειών θυμάτων, σημείωσε: «Η δίκη ξεκινάει από την αρχή. Δηλαδή, είμαστε υποχρεωμένοι, όλοι οι συγγενείς, να νομιμοποιηθούν, να αποδείξουν ότι έχουν δικαίωμα παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας, να δώσουν τις παραστάσεις τους κλπ. Είναι μια διαδικασία που είναι απότοκος αυτού του αίσχους που βιώσαμε, με μια δίκη στον αέρα μετά από 23 δικασίμους» και πρόσθεσε:

«Το σημαντικό είναι ότι η δίκη ξεκίνησε και διεκόπη για την επόμενη Παρασκευή, αλλά το πολύ σημαντικό είναι ότι εμείς σήμερα περιμέναμε, πάνω στην έδρα, να δούμε τους αναπληρωτές. Να σας ενημερώσω ότι για την προηγούμενη δίκη, που διεκόπη βιαίως, έχουμε κάνει καταγγελία στον Άρειο Πάγο, έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία, σε βάρος όχι της προέδρου, η οποία δήλωσε την αποχή, σε βάρος της διοίκησης του Πρωτοδικείου Λάρισας, που δεν προνόησε σε μια μεγάλη δίκη που μπορεί να κρατούσε, πέραν από τους 6 μήνες και 1 χρόνο, να είναι στην έδρα αναπληρωτές, εισαγγελέας και πρόεδρος, σε περίπτωση αιφνίδιας ασθένειας ή οποιουδήποτε άλλου κολλήματος. Σήμερα, λοιπόν, έχοντας δει τις συνθέσεις και τους αναπληρωτές, περιμέναμε ότι θα είναι στην έδρα. Πιστέψτε με, και προβλέπεται, και οφείλει αυτεπαγγέλτως η δικαιοσύνη να βλέπει τα στραβά και ανάποδα, και κυρίως η διοίκηση, και να τιμωρεί όσους δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και παραβαίνουν το καθήκον τους, γιατί γι’ αυτό το δηλώσαμε ότι θα κάνουμε αγωγές αποζημίωσης. 23 δικάσιμοι στον αέρα, με ανθρώπους μεροκαματιάρηδες, που πηγαινοέρχονται από Θεσσαλονίκη μαζί μου, και που πηγαινοέρχονται ακόμη και από το εξωτερικό. Σας υπενθυμίζω ότι η οικογένεια Μπόζο εργάζονται, είναι μετανάστες στην Ελβετία, με αεροπορικά εισιτήρια, με πήγαινε-έλα. Αυτό όλο, λοιπόν, δεν είναι απλά τιμωρία, είναι εξαθλίωση, εξουθένωση των συγγενών. Ξέρετε γιατί; Για να μη συνεχίζουν να βρίσκονται εδώ. Όχι. Θα βρίσκονται και οι συγγενείς, και εμείς, και η δίκη θα γίνει σε αντίκρουση όλων των συμφερόντων που θέλουν να τη σταματήσουν βιαίως».

Υπενθυμίζεται πως κατηγορίες αντιμετωπίζουν ο εκπρόσωπος της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης για τα πλημμελήματα της υπεξαγωγής εγγράφου κατ’ εξακολούθηση και της απείθειας, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ για τα πλημμελήματα της ηθικής αυτουργίας σε υπεξαγωγή εγγράφου κατ’ εξακολούθηση και της ηθικής αυτουργίας σε απείθεια, και ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ για το πλημμέλημα της υπεξαγωγής εγγράφου.