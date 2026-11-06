«Πράσινο φως» άναψε η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για την αποδέσμευση λογαριασμών της Pizza Fan που συνδέονται με υποχρεώσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, προμηθευτές, εργοδοτικές εισφορές, δάνεια και υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Συγκεκριμένα, με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αποδεσμεύονται δύο λογαριασμοί προκειμένου να ικανοποιηθούν απαιτήσεις της εταιρείας που ήταν σε εκκρεμότητα πριν την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της Pizza Fan.

Έτσι, εκτός από τους λογαριασμούς μισθοδοσίας, που από την πρώτη στιγμή είχαν μείνει εκτός του πλέγματος της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών, ξεμπλοκάρονται και άλλοι που θεωρούνται κομβικής σημασίας προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την επαναλειτουργία των καταστημάτων.