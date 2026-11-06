Σε άτυπο γηροκομείο, υπό ακατάλληλες συνθήκες, είχαν μετατρέψει υπόγειο διαμέρισμα και παρακείμενο βοηθητικό χώρο, δύο άτομα στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Το ανδρόγυνο, ο 56χρονος ιδιοκτήτης του χώρου και η 46χρονη σύζυγός του (με καταγωγή από τη Γεωργία), συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση.

Η αστυνομική επιχείρηση έγινε με εισαγγελική παραγγελία στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, παρουσία δικαστικού εκπροσώπου, με τη συνδρομή κλιμακίου υπαλλήλων των Τμημάτων Κοινωνικής Μέριμνας, Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες είχαν μετατρέψει τόσο το υπόγειο διαμέρισμα όσο και παρακείμενο χώρο, που είχε διαφορετική είσοδο, σε άτυπο χώρο φιλοξενίας ηλικιωμένων, με τις συνθήκες να μην είναι αρμόζουσες για τη διαβίωση υπέργηρων ανθρώπων.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν πέντε ηλικιωμένοι, ενώ διαπιστώθηκε πλήθος υγειονομικών κι άλλων παραβάσεων. Όπως έγινε γνωστό, δύο εκ των ηλικιωμένων παραλήφθηκαν από συγγενείς τους, ενώ οι υπόλοιποι τρεις μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Σε βάρος του ζευγαριού σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση (κατά συναυτουργία), η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η διαδικασία σφράγισης και η επιβολή διοικητικών προστίμων θα πραγματοποιηθεί από υπαλλήλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.