Υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, μεταφέρθηκε λίγο πριν από τις 9 το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών η 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου η οποία θα καθίσει στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Η κατηγορούμενη δικάζεται για τον θάνατο τριών βρεφών μέσα σε διάστημα τριών ετών: ενός βρέφους έξι μηνών, παιδιού φιλικού της προσώπου, τον Φεβρουάριο του 2021, του πρώτου δικού της παιδιού ηλικίας μόλις 19 ημερών τον Ιούνιο του 2022, καθώς και της δεύτερης κόρης της, ηλικίας δύο μηνών, τον Οκτώβριο του 2023.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει ομολογήσει για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, ενώ το δικαστήριο καλείται να εξετάσει πραγματογνωμοσύνες, ιατροδικαστικά ευρήματα και μαρτυρικές καταθέσεις.

Την ίδια ώρα, η ποινική διερεύνηση για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη ως ανεξάρτητη δικογραφία και δεν περιλαμβάνεται στη σημερινή ακροαματική διαδικασία.

Για τη μεταγωγή και την παραμονή της κατηγορούμενης στο κτίριο, έχει αναπτυχθεί ισχυρή αστυνομική δύναμη τόσο εντός της δικαστικής αίθουσας όσο και στους γύρω δρόμους.