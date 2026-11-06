Ο κασκαντέρ του διεθνούς φήμης ηθοποιού Τσακ Νόρις είναι ο 64χρονος, που εντοπίστηκε χθες, Πέμπτη, νεκρός στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πάτρας.

Πρόκειται για τον Βασίλη Βαρελά, γνωστό και ως «Μπιλ ο Καναδός», σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news.

Ο 64χρονος βρέθηκε νεκρός χθες το πρωί στο κελί του από σωφρονιστικούς υπαλλήλους και αναμένεται να γίνει νεκροψία, προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια του θανάτου του.

Ο ίδιος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, πριν από λίγο καιρό, είχε μηνύσει δημοσιογράφο στην Καλαμάτα και ως μάρτυρας την ώρα που κατέθετε στο δικαστήριο είχε απειλήσει την δικηγόρο, που ήταν συνήγορος υπεράσπισης, παρόλο που δίπλα του βρίσκονταν τέσσερις αστυνομικοί.

Η πορεία του Βασίλη Βαρελά ξεκίνησε από τη Νέδουσα Ταϋγέτου. Ενδιάμεσοι σταθμοί ο Καναδάς, το Χόλιγουντ και επιστροφή στις πιάτσες – καβάτζες της Καλαμάτας.

«Κάποτε στην Αμερική» χρόνια πίσω, στη δεκαετία του ’80, ο πυγμάχος από τη Μεσσηνία Βασίλης Βαρελάς, δις πρωταθλητής του kick boxing, έκανε καριέρα στα κινηματογραφικά πλατό του Χόλιγουντ. Ριψοκίνδυνος κασκαντέρ, ντουμπλάριζε στις πολύ επικίνδυνες σκηνές του Τσακ Νόρις.

Το κεφάλαιο «αμερικάνικο όνειρο» για τον κασκαντέρ – πυγμάχο έκλεισε με μια δολοφονία στον Καναδά το 1988, που τον έφερε καταζητούμενο με διεθνές ένταλμα. Σε ξεκαθάρισμα προσωπικών διαφορών είχε δολοφονήσει το θύμα πυροβολώντας το εν ψυχρώ στο κεφάλι.

Έκτοτε, σύμφωνα με το tempo24.news, ο Βαρελάς άλλαξε καριέρα και από κασκαντέρ του Χόλιγουντ επέστρεψε στην Καλαμάτα στον πρωταγωνιστικό ρόλο τού αρχινονού στις συμμορίες της Μεσσηνίας. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέχρι το 2008 μπαινόβγαινε στις φυλακές, κυρίως για υποθέσεις ναρκωτικών.

Η οργάνωση συμμορίας με δράση σε συμβόλαια θανάτου και εκβιασμούς καταστηματαρχών με εισπράξεις υψηλές ταρίφες, που έφθαναν ακόμα και τα 3.000 ευρώ είχε δρομολογηθεί.

Τον ρόλο του εκτελεστή στην ομάδα έπαιζε ένας 29χρονος Αλβανός, γνωστός στις πιάτσες της Αθήνας ως Νίκο. Σε αυτόν ο Μπιλ είχε αναθέσει να βγάλει από τη μέση τον πρώην σύζυγο της μνηστής του, με τον οποίο είχε διαφορές.

Δυο φορές από καθαρή τύχη σώθηκε το υποψήφιο θύμα από τις ενέδρες θανάτου που του είχαν στήσει.

Στην πρώτη ενέδρα, τον Μάρτιο του 2009, στη Νέα Φιλαδέλφεια ο δράστης τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ύστερα από μάχη που έδωσαν οι γιατροί επέζησε.

Η αποκάλυψη της διπλής στυγερής δολοφονίας του 35χρονου Αλβανού Φελίμ Μεσάι και του ηλικίας μόλις δύο χρονών γιου του, στα τέλη Νοεμβρίου του 2011, σήμανε την αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του Βασίλη Βαρελά και της αδίστακτης συμμορίας του.

Τα πτώματα βρέθηκαν σε ΙΧ αυτοκίνητο μέσα σε ένα αρδευτικό κανάλι. Ο πατέρας είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι, ενώ ο δολοφόνος είχε σκοτώσει το παιδάκι, μαχαιρώνοντάς το στον λαιμό.

Οι εντατικές έρευνες της Αστυνομίας για το αποτρόπαιο διπλό έγκλημα απέδωσαν. Αποκαλύφθηκε ότι επρόκειτο για συμβόλαιο θανάτου και την εντολή είχε δώσει ο αρχινονός της Καλαμάτας Βασίλης Βαρελάς.

Με επέμβαση των ΕΚΑΜ, που ανατίναξαν την πόρτα σπιτιού στο Πόρτο Ράφτη, συνελήφθη ο 29χρονος Αλβανός. Σε απομονωμένο κτήμα που το φύλαγαν σκυλιά είχε βρει καταφύγιο ο Βασίλης Βαρελάς, ο οποίος συνελήφθη με το όπλο στο χέρι.