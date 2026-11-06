Σε συνολική ποινή κάθειρξης 15 ετών καταδικάστηκε την Τετάρτη από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας μία 51χρονη για τη σεξουαλική κακοποίηση της κόρης της και για την καταγραφή των πράξεων σε φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία στη συνέχεια διέθετε έναντι χρηματικού ποσού σε τρίτο πρόσωπο.

Οι πράξεις, για τις οποίες καταδικάστηκε πρωτοδίκως η γυναίκα, έλαβαν χώρα στον Βόλο και μετά τη σύλληψή της τον Ιούλιο του 2025 είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη.

Την ανήλικη, που αντιμετώπιζε και σοβαρά προβλήματα υγείας, το 2022 κι ενώ ήταν εννέα ετών, η μητέρα της την είχε εγκαταλείψει στο Ορφανοτροφείο, γιατί δεν μπορούσε να τη ζήσει. Σύμφωνα με το gegonota.news, όταν επέστρεψε στο σπίτι, ύστερα από μεγάλη κινητοποίηση φιλανθρωπικών οργανισμών, βίωσε τον απόλυτο εφιάλτη.

Ενώπιον του δικαστηρίου, όπως αναφέρει το larissanet.gr, η κατηγορούμενη ομολόγησε στην ουσία τις πράξεις, αλλά ισχυρίστηκε ότι τα έκανε, επειδή ήταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και την πίεζε ένας άνδρας που κατείχε το υλικό.

Το δικαστήριο, τελικά, απέρριψε την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων και την κήρυξε ένοχη για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου και για την παραγωγή, διανομή, προσφορά, διάθεση, προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, με θύμα ανήλικο κάτω των 12 ετών.

Το ΜΟΔ Λάρισας αποφάσισε, επίσης, η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα η κατηγορούμενη να οδηγηθεί στη φυλακή.

Σημειώνεται πως οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες, ενώ και η εισαγγελική πρόταση ήταν υπέρ της ενοχής και της καταδίκης της.