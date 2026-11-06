Οργή προκαλούν τα στοιχεία που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν τη δράση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» που φέρεται να συγκέντρωνε χρήματα για άρρωστα παιδιά και να μην τους τα έδινε ποτέ. Ο 37χρονος, Κώστας Φρινίδης, εμφανίστηκε με μαύρο μάτι στον ανακριτή και προφυλακίστηκε.

Ο ιδρυτής της ΜΚΟ κατηγορείται για την υπεξαίρεση περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ από δωρεές και ενώπιον του ανακριτή εμφανίστηκε με δύο εμφανή τραύματα, ένα στο μάτι και ένα στην κάτω γνάθο, τα οποία, σύμφωνα με την καταγγελία του, προκλήθηκαν από απόπειρα ληστείας.

Ο ίδιος φέρεται να έστελνε τη συγκεκριμένη φωτογραφία σε γονείς, επιχειρώντας να προκαλέσει τη συμπάθειά τους.

Η πρώτη οικογένεια-θύμα προσφεύγει στη δικαιοσύνη για τη μικρή Μαριτίνα

Τον δρόμο της Δικαιοσύνης αποφάσισε να πάρει η πρώτη οικογένεια η οποία φέρεται να έπεσε θύμα της δράσης της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Ειδικότερα η οικογένεια της μικρής Μαριτίνας αποφάσισε να κινηθεί νομικά και να ζητήσει την απόδοση ευθυνών για όσα καταγγέλλονται σε βάρος της οργάνωσης.

Ειδικότερα, η οικογένεια αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της, προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Η οικογένεια της μικρής Μαριτίνας είχε βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης από τα πρώτα στάδια των αποκαλύψεων. Όπως είχε γίνει γνωστό, είχε ανοίξει με δική της πρωτοβουλία ερανικό λογαριασμό, προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για τις ανάγκες του παιδιού. Στη συνέχεια, ωστόσο, η οικογένεια καταγγέλθηκε από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», χωρίς η μητέρα να γνωρίζει αρχικά ποιος βρισκόταν πίσω από την καταγγελία και ο λογαριασμός έκλεισε. Ακολούθως, εκπρόσωποι της οργάνωσης προσέγγισαν την οικογένεια, εμφανιζόμενοι πρόθυμοι να τη βοηθήσουν και υποστηρίζοντας ότι γνώριζαν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να διευθετηθεί η υπόθεση.

Η επικείμενη προσφυγή της οικογένειας αποτελεί την πρώτη ουσιαστική νομική κίνηση από πλευράς οικογένειας που φέρεται να έχει υποστεί τις συνέπειες της δράσης της ΜΚΟ.

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 37χρονος

Ο κατηγορούμενος, 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» φέρεται να παραδέχθηκε την υπεξαίρεση χρημάτων, αμφισβητώντας, ωστόσο, το ύψος του ποσού που περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Όπως φέρεται να είπε, το ποσό που έχει λάβει κυμαίνεται μεταξύ 400.000 και 600.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο ποσό που αποδίδεται σε αυτόν.

Επίσης, φέρεται να δήλωσε μετανιωμένος και συντετριμμένος, ζητώντας συγγνώμη από όσους επηρεάστηκαν από τις πράξεις του. Στην απολογία του απέδωσε τη συμπεριφορά του στον εθισμό του στο στοίχημα, αναφέροντας ότι χρειαζόταν καθημερινά χρήματα για να πραγματοποιεί πονταρίσματα, τα οποία, όπως είπε, μπορούσαν να φτάνουν ακόμη και τα 30 την ημέρα.

Αναφορικά με τις καταγγελίες για πολυτελή διαβίωση, υποστήριξε ότι οι σχετικές εικόνες που δημοσίευε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αποτύπωναν την καθημερινότητά του, αλλά μεμονωμένες στιγμές. Παραδέχθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι είχε μεγαλομανία και επιθυμούσε να εμφανίζεται κοινωνικά ανώτερος, επιμένοντας, ωστόσο, ότι τα χρήματα που δαπανήθηκαν για έναν υποτιθέμενο πολυτελή βίο ήταν ελάχιστα.

Τέλος, αρνήθηκε τις αναφορές περί χρηματοδότησης στημένων αγώνων, χαρακτηρίζοντάς τες λόγια του αέρα, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε διαθέσει περισσότερα από 30.000 ευρώ για στολές και άλλες ανάγκες της οργάνωσης.