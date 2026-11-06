Για σήμερα Παρασκευή έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας η δίκη της 26χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία αντιμετωπίζει μία σειρά από κατηγορίες.

Ειδικότερα, η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Οι κατηγορίες αφορούν την αφαίρεση της ζωής των δύο δικών της βρεφών, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ενός ακόμη βρέφους και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος μίας ενήλικης.

Από την πλευρά της η Αστυνομία αναμένεται να λάβει αυξημένα μέτρα μέσα και έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας.

«Η Ειρήνη Μουρτζούκου είναι ένα οργανωμένο, ιδιαίτερα υπολογιστικό, βίαιο, ανελέητο, αδίστακτο και άκρως επικίνδυνο άτομο»

Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αχαΐας υιοθέτησε στο σύνολό της την εισαγγελική πρόταση για την υπόθεση και εξέδωσε παραπεμπτικό βούλευμα σε βάρος της 25χρονης κατηγορούμενης.

Στην πρότασή της, η εισαγγελέας χαρακτηρίζει την Ειρήνη Μουρτζούκου ως ένα «οργανωμένο, ιδιαίτερα υπολογιστικό, βίαιο, ανελέητο, αδίστακτο και άκρως επικίνδυνο άτομο». Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, η 25χρονη «απολάμβανε τα θύματά της, έρμαια στα χέρια της, χωρίς καμία ενοχή», ενώ απορρίπτεται πλήρως ο ισχυρισμός της υπεράσπισης περί μειωμένου καταλογισμού.

Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αχαΐας αφορά σειρά σοβαρών υποθέσεων, που εκτείνονται από το 2020 και μετά:

Χριστούγεννα 2020: Απόπειρα δολοφονίας της πρώην συντρόφου της.

4 Φεβρουαρίου 2021: Θάνατος του έξι μηνών βρέφους φίλης της, της Κατερίνας.

19 Ιουνίου 2022: Θάνατος του πρώτου παιδιού της, σε ηλικία 19 ημερών.

17 Οκτωβρίου 2023: Θάνατος της δύο μηνών κόρης της, Μαρίας-Φρειδερίκης.

Επίσης, στην εισαγγελική πρόταση επισημαίνεται ότι από τη συμπεριφορά της δεν προκύπτει πως αναπτύσσει ουσιαστικούς συναισθηματικούς δεσμούς με τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω της.