Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στους Αμπελόκηπους, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκι στην είσοδο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί μικρή πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 03:15, στην οδό Γιαννούλη Αιτωλού 13.

Η ανάφλεξη προκάλεσε περιορισμένες υλικές ζημιές στην είσοδο του κτιρίου, όπου σημειώθηκαν θραύσεις και εμφανίστηκαν ίχνη καπνού. Ένας από τους ενοίκους αντιλήφθηκε εγκαίρως τις φλόγες και κατάφερε να τις σβήσει, αποτρέποντας την εξάπλωσή τους.

Στην περιοχή έφτασαν αστυνομικοί, καθώς και ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να ερευνήσουν το σημείο και να συγκεντρώσουν στοιχεία για το συμβάν.