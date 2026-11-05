Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν τέσσερα μέλη συμμορίας που φέρεται να εξαπατούσε ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές της Αττικής, προσποιούμενα τους λογιστές συγγενικών τους προσώπων και χρησιμοποιώντας ως δόλωμα υποτιθέμενες επιστροφές φόρου χιλιάδων ευρώ.

Η δράση τους αποκαλύφθηκε μέσα από την έρευνα των αστυνομικών της Ασφάλειας Κηφισιάς, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη τριών ανδρών και μίας γυναίκας, κατά τη διάρκεια ταυτόχρονων επιχειρήσεων στη Δυτική Αττική.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η ομάδα φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 28 περιπτώσεις κλοπών και απατών, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 125.000 ευρώ.

Αμπελόκηποι: Πώς εξαπάτησαν ηλικιωμένη με πρόσχημα επιστροφή φόρου

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ηλικιωμένης γυναίκας στους Αμπελόκηπους, την οποία οι δράστες φέρεται να προσέγγισαν αμέσως μετά την αποχώρησή της από καφετέρια.

Όπως περιέγραψε η κόρη της στο Mega, τα μέλη της συμμορίας εμφανίστηκαν ως λογιστές των δύο θυγατέρων της ηλικιωμένης, ισχυριζόμενα ότι δικαιούνταν μεγάλες επιστροφές φόρου.

«Τη μαμά μου τη σταμάτησε ένα αυτοκίνητο, αφού σηκώθηκε από την καφετέρια», ανέφερε.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, της είπαν:

«Είμαστε λογιστές της κόρης σου, της μιας και της άλλης και θα πάρουν επιστροφή από την εφορία η μία 19.000 ευρώ και η άλλη 14.000 ευρώ. Και η εφορία ζητάει 1.300 ευρώ για να μας δώσει την επιστροφή του φόρου, αλλά πρέπει να γίνει γρήγορα».

Με αυτό το πρόσχημα, οι δράστες κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της γυναίκας και να την πείσουν να τους οδηγήσει στο σπίτι της.

Η γυναίκα που την ακολούθησε μέσα στο σπίτι

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η κόρη του θύματος, από το αυτοκίνητο κατέβηκε μια γυναίκα που έδινε την εντύπωση ότι ήταν έγκυος.

Η ηλικιωμένη, πιστεύοντας όσα της είχαν πει, προσφέρθηκε να τους δώσει τα χρήματα που διέθετε στο σπίτι.

«Η μαμά μου είπε “ελάτε να σας δώσω ό,τι έχω στο σπίτι”», περιέγραψε η κόρη της.

Παρότι η ηλικιωμένη ζήτησε από τη γυναίκα να περιμένει στο σαλόνι, εκείνη φέρεται να την ακολούθησε στον χώρο όπου φυλάσσονταν τα χρήματα.

«Της είπε να περιμένει στο σαλόνι μέχρι να της φέρει τα λεφτά. Αυτή την ακολούθησε από πίσω, μέτρησε τα λεφτά. “Εντάξει”, της λέει, “περιμένετε ένα τέταρτο και έρχομαι”», ανέφερε η κόρη του θύματος.

Οι δράστες αποχώρησαν, αφήνοντας την ηλικιωμένη να περιμένει την υποτιθέμενη διεκπεραίωση της φορολογικής επιστροφής.

Παρακολουθούσαν τα θύματα και άλλαζαν συνεχώς εμφάνιση

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η συμμορία φέρεται να χρησιμοποιούσε συγκεκριμένη μεθοδολογία για να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τα υποψήφια θύματά της.

Η κόρη της ηλικιωμένης υποστήριξε ότι τα μέλη της ομάδας παρακολουθούσαν συζητήσεις σε καφετέριες, ώστε να μαθαίνουν προσωπικά στοιχεία και να εμφανίζονται στη συνέχεια ως πρόσωπα εμπιστοσύνης.

«Αυτοί έχουν το κόλπο να κάθονται στις διπλανές καρέκλες, να στήνουν αυτί και να παρακολουθούν τις ίδιες παρέες για αρκετό καιρό και έτσι ακούνε πράγματα», ανέφερε.

Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι φέρεται να λάμβαναν μέτρα για να δυσκολεύουν την αναγνώρισή τους, αλλάζοντας συχνά οχήματα και χρησιμοποιώντας καπέλα, γυαλιά ηλίου, μάσκες, ακόμη και πρόσθετα μαλλιά.

Οδηγούσαν ηλικιωμένους σε ΑΤΜ και τους αποσπούσαν χρήματα

Η δράση της ομάδας δεν περιοριζόταν στις υποτιθέμενες επιστροφές φόρου.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι κατηγορούμενοι φέρεται να μετέφεραν ηλικιωμένους με αυτοκίνητο σε ΑΤΜ, όπου, αφού αποκτούσαν πρόσβαση στους προσωπικούς τους κωδικούς, πραγματοποιούσαν αναλήψεις χρημάτων.

Σε άλλες περιπτώσεις, έπειθαν τα θύματα να επιστρέψουν στα σπίτια τους, από όπου αφαιρούσαν μετρητά και κοσμήματα αξίας, προτού διαφύγουν με τη βοήθεια συνεργών τους.

Το Mega παρουσίασε βίντεο-ντοκουμέντα που φέρονται να καταγράφουν στιγμές από τη δράση της ομάδας.

Τέσσερις συλλήψεις – Την Παρασκευή οι απολογίες

Η έρευνα της Ασφάλειας Κηφισιάς οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη τεσσάρων κατηγορουμένων στη Δυτική Αττική.

Οι αστυνομικές αρχές συνδέουν τη δράση της ομάδας με τουλάχιστον 28 υποθέσεις εξαπάτησης και κλοπής, ενώ το συνολικό οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 125.000 ευρώ.

Οι τέσσερις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026.