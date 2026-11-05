Μια οργανωμένη επιχείρηση της Αστυνομίας στην Αττική οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εκβίαζε ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης στο κέντρο της Αθήνας, χρησιμοποιώντας ως μέσο πίεσης επιθέσεις με χειροβομβίδες.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ένας 49χρονος Αλβανός βαρυποινίτης, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη φυλακή, φέρεται να είχε τον ρόλο του αρχηγού και να έδινε από το σωφρονιστικό κατάστημα τις εντολές για τις επιθέσεις.

Στο στόχαστρο φέρεται να βρίσκονταν ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν ενέδιδαν στις απαιτήσεις της οργάνωσης, ενώ οι Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να είχαν στοχοποιηθεί ακόμη και μέλη των οικογενειών τους.

Οι επιθέσεις με χειροβομβίδες στο κέντρο της Αθήνας

Βίντεο από τις επιθέσεις που περιλαμβάνονται στην έρευνα αποτυπώνουν τη δράση των φερόμενων ως μελών της οργάνωσης.

Σε μία από τις περιπτώσεις, νεαρός με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του πλησιάζει κατάστημα και σπάει την τζαμαρία χρησιμοποιώντας μεταλλική σχάρα. Στη συνέχεια φέρεται να πετά χειροβομβίδα στο εσωτερικό και απομακρύνεται τρέχοντας προς την Αχαρνών.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σημειώνεται ισχυρή έκρηξη, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Το ίδιο κατάστημα φέρεται να έγινε ξανά στόχος περίπου έναν μήνα αργότερα. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στο εσωτερικό βρίσκονταν οκτώ ανυποψίαστοι θαμώνες που έπαιζαν χαρτιά.

Στο βίντεο καταγράφεται μοτοσικλέτα να περνά μπροστά από το κατάστημα, με τον συνεπιβάτη να φέρεται να εκτοξεύει χειροβομβίδα προς το σημείο.

Οι θαμώνες αντιλαμβάνονται ότι κάτι έχει συμβεί, χωρίς αρχικά να γνωρίζουν ότι δίπλα τους βρίσκεται η χειροβομβίδα. Ο εκρηκτικός μηχανισμός, ωστόσο, δεν εξερράγη και έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

«Να πεθάνουν αθώοι, αθώους θέλω»

Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο 49χρονος.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο κρατούμενος φέρεται να έδινε οδηγίες ακόμη και για την πρόκληση θυμάτων, προκειμένου οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων να υποκύψουν στους εκβιασμούς.

Στη δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνεται χαρακτηριστική αποστροφή που αποδίδεται στον φερόμενο ως αρχηγό:

«Να πεθάνουν αθώοι, αθώους θέλω».

Οι Αρχές διερευνούν το σύνολο των εντολών και των ενεργειών που αποδίδονται στα μέλη του δικτύου, καθώς και τον βαθμό συμμετοχής κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.

Πέντε συλλήψεις στην Αττική

Στο πλαίσιο ταυτόχρονων αστυνομικών επιχειρήσεων στην Αττική, συνελήφθησαν πέντε νεαροί, ηλικίας από 17 έως 20 ετών, οι οποίοι, σύμφωνα με την έρευνα, φέρονται να αποτελούσαν τον επιχειρησιακό βραχίονα της εγκληματικής οργάνωσης.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 13 κακουργήματα.

Συνολικά, στη δικογραφία περιλαμβάνονται εννέα πρόσωπα. Από αυτά, τα τέσσερα βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα. Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, με επίκεντρο τη δράση του φερόμενου ως οργανωμένου δικτύου εκβιασμών, τις επιθέσεις σε καταστήματα εστίασης και τις πιθανές απειλές σε βάρος των οικογενειών ιδιοκτητών που δεν ενέδιδαν στις απαιτήσεις.