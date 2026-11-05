Ένα ιδιόχειρο σημείωμα με ονόματα και διευθύνσεις έξι γυναικών φέρεται να αποκαλύπτει το σχέδιο επιθέσεων που είχε καταστρώσει ο πρώην υπαξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμούς στη Γλυφάδα και το Νέο Ηράκλειο.

Ο άνδρας, ο οποίος συνελήφθη στη Λευκάδα, φέρεται να είχε στοχοποιήσει γυναίκες με τις οποίες είχε προσωπικές σχέσεις ή διαφορές στο παρελθόν. Ανάμεσά τους βρισκόταν ακόμη και η ίδια του η αδελφή, με την οποία είχε έρθει σε σύγκρουση για οικογενειακή περιουσιακή υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Live News, ο πρώην επικελευστής είχε ήδη πραγματοποιήσει τρεις εμπρηστικές επιθέσεις, σε σπίτι πρώην συντρόφου του στη Γλυφάδα και σε αυτοκίνητα δύο άλλων γυναικών.

Οι πληροφορίες που προκύπτουν από το σημείωμα δημιουργούν την εκτίμηση ότι ενδέχεται να σχεδίαζε και άλλες επιθέσεις, οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν μετά τη σύλληψή του.

Το σημείωμα που βρέθηκε άθικτο στο καμένο σπίτι

Το στοιχείο που φέρεται να αποκάλυψε το εύρος των σχεδίων του εντοπίστηκε, σύμφωνα με το Live News, σε ντουλάπα του σπιτιού που είχε πυρποληθεί στη Γλυφάδα.

Παρά τις καταστροφές από τη φωτιά, το χειρόγραφο σημείωμα παρέμεινε άθικτο.

Σε αυτό είχαν καταγραφεί ονόματα και διευθύνσεις γυναικών, μεταξύ των οποίων μια αστυνομικός με την οποία ο άνδρας είχε διατηρήσει σχέση, μια νευρολόγος με την οποία είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, καθώς και η αδελφή του.

Το όνομα «Πέπη», που περιλαμβανόταν στη λίστα, φέρεται να αντιστοιχεί στην αδελφή του πρώην υπαξιωματικού.

Η οικογενειακή διαμάχη και όσα αποκάλυψε η μητέρα του

Η μητέρα του άνδρα μίλησε στην εκπομπή Live News για τις εντάσεις που είχαν δημιουργηθεί στην οικογένεια, περιγράφοντας τη διαταραγμένη σχέση του γιου της με την αδελφή του.

Σύμφωνα με την ίδια, αφορμή για τη σύγκρουση αποτέλεσε μια οικονομική υπόθεση που σχετιζόταν με δάνειο και οικογενειακό ακίνητο.

«Υπόγραψε εκεί πέρα το πρώτο δάνειο προς τον πατέρα της. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Γιατί δεν το ‘παμε ότι υπογράψαμε. Γι’ αυτό θύμωσε», ανέφερε.

Η γυναίκα αποκάλυψε επίσης όσα της είχε πει ο γιος της λίγες ημέρες πριν από τις επιθέσεις.

«Αφού δεν με σέβεσαι εσύ, δεν με σεβάστηκες εσύ, ρε μάνα, που με έφερες στον κόσμο, πώς θέλεις να με σεβαστούν οι ξένοι;», φέρεται να της είχε πει.

Η ίδια υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να φανταστεί πως ο γιος της θα εμπλεκόταν σε τέτοιες ενέργειες.

«Είχε μια νευρικότητα, αλλά ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο; Ήταν πολύ δραστήριος. Έκανε δύο και τρεις δουλειές. Εκτός που ήταν στο Πολεμικό Ναυτικό. Έχει γεμίσει εδώ τον τοίχο πουλάδες, μετάλλια, διπλώματα, πτυχία και αναμνηστικά», δήλωσε.

Η νευρολόγος που φέρεται να είχε μπει στο στόχαστρό του

Ανάμεσα στις γυναίκες που αναφέρονταν στο σημείωμα ήταν και μια νευρολόγος, με την οποία ο πρώην υπαξιωματικός είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα τον Δεκέμβριο του 2025.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άνδρας συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο της γυναίκας.

Οι δύο πλευρές διαφωνούσαν για τις συνθήκες και την υπαιτιότητα του ατυχήματος.

«Ελέγχοντας τη διασταύρωση για να ενεργήσω τον ελιγμό, είδα ξαφνικά μία δίκυκλη μοτοσικλέτα στα αριστερά του αυτοκινήτου μου να επιχειρεί να με προσπεράσει. Εγώ ακινητοποίησα ακαριαία το αυτοκίνητό μου, καθώς είχα ελάχιστη ταχύτητα, και είδα τη μοτοσικλέτα να ανατρέπεται στο οδόστρωμα», είχε αναφέρει η οδηγός.

Από την πλευρά του, ο πρώην υπαξιωματικός απέδιδε την ευθύνη στη γυναίκα, ζητώντας την ποινική της δίωξη και την αποζημίωσή του.

«Επιθυμώ την ποινική της δίωξη για τον τραυματισμό μου, καθώς και την πλήρη αστική μου αποζημίωση», είχε δηλώσει.

Την αναζητούσε μία ημέρα πριν από τον εμπρησμό στη Γλυφάδα

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η μαρτυρία της νευρολόγου ότι ο άνδρας την αναζητούσε μία ημέρα πριν από την εμπρηστική επίθεση στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, είχε επισκεφθεί την πολυκατοικία όπου κατοικούσε, ενώ η παρουσία του καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας.

Για την επίσκεψη φέρεται να την ενημέρωσαν και άλλοι ένοικοι της πολυκατοικίας.

Οι πληροφορίες αυτές, σε συνδυασμό με το χειρόγραφο σημείωμα, ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι ο πρώην υπαξιωματικός ενδέχεται να προετοίμαζε περισσότερες επιθέσεις.

Η σύλληψή του στη Λευκάδα έβαλε τέλος στη δράση για την οποία κατηγορείται, ενώ τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως αναδεικνύουν τη σοβαρότητα της υπόθεσης και το ενδεχόμενο να υπήρχαν και άλλοι πιθανοί στόχοι.