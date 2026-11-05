Ένας ακόμη κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, το πρωί της Πέμπτης, προκαλώντας προβληματισμό για τα επανειλημμένα περιστατικά θανάτων στο συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, πρόκειται για έναν 64χρονο Έλληνα κρατούμενο, τον οποίο εντόπισαν νεκρό μέσα στο κελί του σωφρονιστικοί υπάλληλοι, νωρίς το πρωί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου του.

Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά θανάτων κρατουμένων που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες στις φυλακές Αγίου Στεφάνου.

Προς το παρόν, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημα στοιχεία για την ακριβή αιτία θανάτου του 64χρονου.