Ενώπιον του Ανακριτή οδηγούνται σήμερα, Πέμπτη, οι 11 συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς στην Υπηρεσία Δόμησης Κατερίνης, προκειμένου να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που τους βαρύνουν.

Στελέχη της Πολεοδομίας, ο διευθυντής, ιδιώτες μηχανικοί και τοπογράφοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τα «φακελάκια» που ζητούσαν συστηματικά, προκειμένου να εγκρίνουν παράνομες οικοδομικές άδειες ή να «τακτοποιούν» αυθαίρετα κτίσματα. Την ίδια ώρα, νέες αποκαλυπτικές διαστάσεις στην υπόθεση δίνουν οι διάλογοι των εμπλεκομένων. Αποτυπώνουν με τον πιο γλαφυρό τρόπο τον κυνισμό, την άνεση στη διακίνηση χιλιάδων ευρώ κάτω από το τραπέζι, αλλά και την αίσθηση απόλυτης παντοδυναμίας που διακατείχε τα μέλη του κυκλώματος.

«Παίρνει τα πέντε χιλιάρικα… όλοι συμμορία είναι»

Χαρακτηριστική της κατάστασης που επικρατούσε είναι η συνομιλία μεταξύ ιδιωτών μηχανικών σχετικά με την έκδοση οικοδομικής άδειας αποπεράτωσης αυθαιρέτου. Πρόκειται για κτίσμα που κατασκευάστηκε μετά το 2011 κατά παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων, για το οποίο ο Διευθυντής και υπάλληλος της υπηρεσίας φέρονται να έλαβαν αθέμιτο χρηματικό όφελος ύψους 5.000 ευρώ.

Στη συνομιλία, η ιδιώτης μηχανικός περιγράφει ανάγλυφα τον τρόπο με τον οποίο μοιράζονταν οι υποθέσεις και τα «φακελάκια», καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως στην υπηρεσία λειτουργεί οργανωμένο κύκλωμα:

Μηχανικός: Ποιος τις δίνει αυτές η Μ.;

Υπάλληλος Υπηρεσίας: Η Μ. με το Σ. το κάναν να πούμε στους, στους Πόρους ή στο, στο…

Μηχανικός: Ε, όλοι συμμορία είναι.

Υπάλληλος Υπηρεσίας: Στον Πλαταμώνα.

Μηχανικός: Έχεις και μια άδεια που είχε..

Υπάλληλος Υπηρεσίας: Στον Πλαταμώνα το κάναν.

Μηχανικός: ..από έναν πελάτη μου ο … (Μηχανικός) Εγώ δεν θα την έβγαζα φυσικά γιατί ήταν από αυτές που δεν γίνονται αποπεράτωση αυθαιρέτου… αλλά από αυθαίρετο που δεν ήταν πριν το έντεκα. Τέλος πάντων ανέλαβε αυτός μια χαρά. Τον μετέφερα και τη δήλωση αυθαιρέτου να προσθέσει τον έξτρα όροφο. Και το χρεώνουν αυτοί, ενώ ήταν συνεννοημένοι, το χρεώνουν στη … αντί να το πάρει η … Και το βγάζει, και πάει η … και το βλέπει με τη … Και της λέει η … «Ε, όχι δεν μπορεί να δοθεί αυτή η άδεια», η άδεια, να μη χάσει τα λεφτά που θα έπαιρνε… Και βγάζει παρατήρηση η Μ. ότι δεν γίνεται γιατί δεν έχει φέρον οργανισμό. Τη λέω μετά εσένα τι σε νοιάζει και θα βρεις κάνα μπελά… Λέει «Αυτοί μου είπαν, ο … και η … ότι πρέπει να έχει. Τι μου τα χρεώνουνε;» παραιτείται από την άδεια ο Ιδιώτης Μηχανικός και την πρωτοκολλάει ξανά και την χρεώνουν στη … παίρνει τα πέντε χιλιάρικα (5.000) η … δεν ξέρω πως τα μοίρασαν μεταξύ τους.

«Ο διευθυντής όλων των πολεοδομιών του κόσμου»

Η επιρροή και η φήμη που είχε αποκτήσει ο Διευθυντής στην αγορά των τεχνικών και πολεοδομικών μελετών αποτυπώνεται σε άλλον διάλογο μέσα από το γραφείο του στην Υ.ΔΟΜ. Κατερίνης. Ιδιώτης μηχανικός τον προσφωνεί με ειρωνική/αποθεωτική διάθεση, σημειώνοντας πως φτάνουν στο γραφείο του επαγγελματίες ακόμα και από την Αθήνα:

Μηχανικός: Κύριε Σ. μπαίνουμε;

Διευθυντής: Ναι, ναι. Είδα έστειλες κάτι Α..

Μηχανικός: Κύριε Σ. για εσάς ακούω τα καλύτερα λόγια αυτή τη στιγμή.

Διευθυντής: Ναι;

Μηχανικός: Απ’ έξω έχει έρθει από Αθήνα.

Διευθυντής: Ναι.

Μηχανικός: Ο Διευθυντής όλων των πολεοδομιών όλου του κόσμου.

Τα «μαγικά τηλεφωνήματα» και τα «τάλιρα» 5

Ενδεικτικός της κοστολόγησης των παράνομων εξυπηρετήσεων είναι και ο διάλογος στον οποίο ο Διευθυντής διαπραγματεύεται την τακτοποίηση αυθαιρέτου Κατηγορίας 5 (περίπτωση όπου η ηλεκτρονική υπαγωγή συνήθως εμποδίζεται ή απαιτεί ειδικές παρακάμψεις). Η «ταρίφα» για το «μαγικό τηλεφώνημα» ορίστηκε στα 5.000 ευρώ:

Συνομιλητής: Μπορείτε να κάνετε τα μαγικά σας τηλεφωνήματα για μία κατηγορία πέντε (5), ε;

Διευθυντής: Ε, για να δω τι υπάρχει, τι κυκλοφορεί.

Συνομιλητής: Τελική τιμή, ναι;

Διευθυντής: Με τι τιμή, ναι, ναι, οκέι (okay) θα σου πω.

Συνομιλητής: Έγινε, έγινε..

Διευθυντής: Υπάρχει ένα αλλά είναι πέντε (5).

Συνομιλητής: Τάλιρο, ε; Φτάσαμε στο τάλιρο.

Διευθυντής: Ναι, ναι, ναι, μέχρι και ο … μου είχε πει και πήγαινε έξι (6), εφτά (7), ναι, ναι.