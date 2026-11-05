Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για την υπόθεση της καταγγελλόμενης συστηματικής δηλητηρίασης του στρατιωτικού γιατρού στο Περιστέρι, με επίκεντρο τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, εντοπίστηκαν τρεις διαφορετικές ουσίες σε τρόφιμα και νερό, που κατασχέθηκαν από την κατοικία του γιατρού.

Οι αναλύσεις φέρεται να έδειξαν την παρουσία ατροπίνης, σκοπολαμίνης και καφεΐνης σε δείγματα από μέλι, βρώμη, πιπέρι και νερό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην ανίχνευση ατροπίνης, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στα δείγματα εντοπίστηκε ποσότητα που αναφέρεται στα 136 mg και χαρακτηρίζεται δυνητικά θανατηφόρα.

Παράλληλα, ανιχνεύθηκε σκοπολαμίνη, που αναφέρεται και ως «η ανάσα του διαβόλου», μια ουσία, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιδράσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως σύγχυση, αποπροσανατολισμό και παραισθήσεις.

Στα ίδια ευρήματα περιλαμβάνεται και η καφεΐνη, για την οποία εξετάζεται το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούνταν σε συνδυασμό με τις άλλες ουσίες, προκειμένου να περιορίζονται ορισμένες από τις κατασταλτικές επιδράσεις τους.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του Mega, ο στρατιωτικός γιατρός σημείωσε: «Για μένα το πόρισμα ήταν αναμενόμενο. Για ενάμιση χρόνο βίωνα τις συνέπειες και παρενέργειες της συστηματικής δηλητηρίασης μου, καταλήγοντας ακόμα και διασωληνωμένος, ενώ σήμερα ζω στην κυριολεξία από θαύμα. Ωστόσο, ανέμενα και την πλήρη επιβεβαίωση από τα αρμόδια εργαστήρια της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας. Πλέον, έχοντας ξεκαθαρίσει τα πάντα, αρμόδια είναι πλέον η Δικαιοσύνη για να αποδώσει στους υπαίτιους τις συνέπειες των πράξεών τους. Μόνο μου μέλημα είναι το παιδί μου, για το οποίο πρέπει να βρω τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσω τη ζωή μου, ώστε να του προσφέρω επιτέλους ένα πλαίσιο σταθερότητας, αγάπης και στοργής για την υγιή ψυχοσωματική του ανάπτυξη».

Από την πλευρά της, η δικηγόρος του στρατιωτικού γιατρού, Αναστασία Κερχανατζίδου, που μίλησε στην ίδια εκπομπή, προανήγγειλε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, με βάση τα νέα εργαστηριακά δεδομένα.

«Είναι τρεις οι ουσίες. Η ατροπίνη, η σκοπολαμίνη και η καφεΐνη. Πρόκειται για ένα μιξ κατά τη δική μας θέση, για ένα κοκτέιλ θανάτου επί της ουσίας. Διότι αν ο εντολέας μου κατανάλωνε το σύνολο όλων αυτών, έστω και το ήμισυ, γιατί υπάρχουν πολλές ιατροδικαστικές θέσεις που θέλουν ακόμα και το ήμισυ και το ένα τέταρτο ακόμα, απ’ ό,τι με πληροφόρησαν, θα μπορούσε να είναι θανατηφόρα», ανέφερε η δικηγόρος και πρόσθεσε:

«Ο γιατρός ήταν βέβαιος για το τι του συνέβαινε. Υπό άλλες συνθήκες θα λέγαμε ότι σε κοινές συναντήσεις σε εξωτερικό χώρο γίνονταν αυτές οι ενέργειες. Ο ίδιος, όμως, είχε όλα τα συμπτώματα και όλες τις παρενέργειες και στο σπίτι του. Οπότε ο ίδιος ήταν αυτός, ο οποίος μου είπε ότι αυτό πρέπει να συμβαίνει. Το ερμηνεύει ότι συμβαίνει και μέσα στο σπίτι του, ότι κάποιος εισέρχεται στην κατοικία του και δηλητηριάζει συστηματικά τρόφιμα και νερό», υπογράμμισε.

«Πλέον είναι με μαθηματική ακρίβεια βέβαιο, νομικά, ότι η κατηγορία θα αναβαθμιστεί. Αλλά πέρα από την αναβάθμιση της κατηγορίας, έχει ήδη σχηματιστεί και δεύτερη ποινική δικογραφία πριν από μερικές ημέρες, όπου χθες κλήθηκε να καταθέσει ο εντολέας μου σχετικά με όλα τα προηγούμενα περιστατικά. Αυτή η γυναίκα έστειλε μέχρι την εντατική τον εντολέα μου και κατάφερε να τον νοσηλεύσει τρεις φορές σε ψυχιατρική κλινική», τόνισε η κ. Κερχανατζίδου.

Όπως είπε η ίδια, «επίσης, ως συνήγορος εγώ προσωπικά θεωρώ ότι υπήρχαν και άλλες ουσίες στο παρελθόν, διότι ένας άνθρωπος για να οδηγηθεί σε ψυχιατρική κλινική σίγουρα θα πρέπει να λαμβάνει και κάποιες ψυχότροπες ουσίες. Και να σας υπενθυμίσω ότι όταν νοσηλεύτηκε στην εντατική τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων έδειξαν υπερθετικά σε οπιούχα. Έχω λάβει εντολή να καταθέσω και έτερη μηνυτήρια αναφορά, η οποία θα περιλαμβάνει και το ανήλικο, το οποίο εκτέθηκε σε έναν ορατό κίνδυνο, όπου ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαμε να έχουμε σοβαρότατα προβλήματα υγείας του παιδιού, αν όχι και της ίδιας της ζωής του».

Για το εάν υπάρχει επικοινωνία της γυναίκας με τον 41χρονο, σημείωσε: «Καμία. Μόνο δικαιολογίες. Μέχρι σήμερα και γι’ αυτό ζητήσαμε από το δικαστήριο να της απαγορευθεί πλέον και η τηλεφωνική επικοινωνία με τον εντολέα μου, αλλά και η επικοινωνία μέσω μηνυμάτων. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να χειραγωγήσει τον εντολέα μου γράφοντάς του ασυνάρτητα επί της ουσίας μηνύματα, αναφέροντας για κάποιες μοναχές, κάποιες εκκλησίες, κάποια “ματζούνια” εν πάση περιπτώσει και επιμένει στο συγκεκριμένο αφήγημά της. Το παιδί μέχρι σήμερα δεν την έχει ζητήσει καθόλου και αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό για εμένα και φαντάζομαι για όλους μας. Ένα παιδί στην ηλικία αυτή τρεισήμισι ετών να μη ζητάει τη μητέρα του».