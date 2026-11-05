Οργή συνεχίζουν να προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», με την υπεξαίρεση χρημάτων από εράνους σε βάρος παιδιών με σοβαρές ασθένειες.

Η υπόθεση, που βρίσκεται στο επίκεντρο της μεγάλης έρευνας, έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τους κατηγορούμενους να εμφανίζονται μετανιωμένοι και να ζητούν συγγνώμη.

Σύμφωνα με αποκλειστική τους δήλωση, που μετέδωσε το Action24, οι κατηγορούμενοι αναφέρουν:

«Είμαστε μετανιωμένοι και συντετριμμένοι. Ζητάμε συγγνώμη. Όμως, το ύψος του χρηματικού ποσού που δεν αποδόθηκε είναι πολύ μικρότερο από αυτό που αποδίδεται. Ωστόσο, και πάλι είναι εξαιρετικά υψηλό».

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα απολογείται ενώπιον του 1ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης ο 37χρονος ιδρυτής και πρόεδρος της ΜΚΟ, Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ο οποίος φέρεται ως κεντρικό πρόσωπο στο σκάνδαλο.

Ο κατηγορούμενος δίνει εξηγήσεις για τη διαχείριση των εκατομμυρίων ευρώ που συγκεντρώθηκαν με «όχημα» τη MKO. Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, από τα περίπου 3,9 εκατ. ευρώ που συγκεντρώθηκαν για 34 οικογένειες, στους δικαιούχους αποδόθηκε ποσό 1,1 εκατ. ευρώ, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 2,8 εκατ. ευρώ.

Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, τα χρήματα της φερόμενης υπεξαίρεσης φαίνεται να κατευθύνθηκαν σε δαπάνες για ταξίδια, πολυτελείς αγορές, στοιχηματικές συναλλαγές, όπως επίσης χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων και χειραγώγηση αγώνων στην Πιερία.

Ο 37χρονος διώκεται για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, όπως επίσης για συμμορία.

Με την απολογία του πέφτει η αυλαία της ανακριτικής διαδικασίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Είχαν προηγηθεί οι απολογίες της 35χρονης συντρόφου του, του 32χρονου αδελφού της και των τριών προσώπων, που συνδέονται με το σκέλος της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων (ένας 43χρονος αρχιδιαιτητής, ένας 35χρονος διαιτητής κι ένας 38χρονος διοικητικός παράγοντας τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας).

Με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, η 35χρονη κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στην απολογία της, η γυναίκα αποδέχθηκε μέρος της υπεξαίρεσης, αποδίδοντάς την στον εθισμό του 37χρονου στο τζόγο.

Η ίδια φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τα επίμαχα ποσά είναι μικρότερα, κάνοντας λόγο για περίπου 300.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς και επιπλέον 500.000 ευρώ σε μετρητά. Παράλληλα, ανέφερε ότι μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη καθημερινών αναγκών τους.

Αντίθετα, ο 32χρονος αδελφός της αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ την ίδια ποινική μεταχείριση είχαν τόσο ο διαιτητής όσο κι ο ποδοσφαιρικός παράγοντας, που απολογήθηκαν ενώπιον του ίδιου ανακριτή για το σκέλος της υπόθεσης, το οποίο συνδέεται με τον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων.