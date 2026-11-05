Σε δεύτερο βαθμό δικάζεται ο 45χρονος οδηγός της Πόρσε για το τροχαίο το οποίο σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2025 στη Λεωφόρο Σούδας με θύμα τον 21χρονο Παναγιώτη Καρατζή.

Η δίκη, όπως μεταδίδει το zarpanews.gr έχει προσδιοριστεί για σήμερα, Πέμπτη 5/11 και θα πραγματοποιηθεί στο Τριμελές Εφετείο Κρήτης στα Χανιά.

Τον περασμένο Ιανουάριο, είχε πραγματοποιηθεί η δίκη σε πρώτο βαθμό, με την έδρα να κηρύσσει τον 45χρονο οδηγό της Πόρσε ομόφωνα ένοχο χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, επιβάλλοντάς του ποινή κάθειρξης 18 ετών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ.

Ο 45χρονος ο οποίος παραμένει έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού είχε βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ και υπότροπος, χωρίς δίπλωμα και όμως, τρεις ώρες αργότερα ήταν ξανά πίσω από το τιμόνι της Πόρσε του και ενεπλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή ενός 22χρονου.

Στο μοιραίο όχημα επέβαιναν τρία ακόμα άτομα, ένας άντρας και δύο γυναίκες που ήταν μαζί του σε όλη τη διάρκεια της βραδιάς, από την ταβέρνα κοντά στην Αγορά, στο μπαρ στην Ηρώων Πολυτεχνείου, στο αλκοτέστ, στη διαπραγμάτευση με τους αστυνομικούς, στο μπέργκερ σε καντίνα στη Γογονή και μετά ξανά στο πάρκινγκ στην πλατεία Μαρκοπούλου, όπου ο 45χρονος, χωρίς να ακούσει κανέναν, πήρε το κλειδί και οδήγησε το αυτοκίνητό του, χωρίς δίπλωμα, με χάπια και με τεράστια ποσότητα αλκοόλ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις μετρήσεις, μετά το δυστύχημα ο οδηγός βρέθηκε με 1,99 mg αλκοόλ στο αίμα και θετικός στα αντιψυχωσικά, δηλαδή μετά τον αστυνομικό έλεγχο, συνέχισε να πίνει!

Για την υπόθεση πραγματοποιείται έρευνα για τη στάση των αστυνομικών το βράδυ του μοιραίου τροχαίου, καθώς μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, αφέθηκε ελεύθερος με αποτέλεσμα τον χαμό του 21χρονου Παναγιώτη.

Καταλυτική για την υπόθεση ήταν η μαρτυρία του οδηγού που κατέγραψε και δημοσιοποίησε το zarpanews.gr, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε ειδοποιήσει το 100 μετά από επικίνδυνους ελιγμούς και τραμπουκισμούς του 45χρονου σε βάρος του, στην πλατεία Δικαστηρίων.