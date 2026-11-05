«Μέχρι χθες έστελνα μήνυμα, τώρα θα τους σκοτώσω και για Αχαρνών 70 και Ιουλιανού και για την Πλατεία Αμερικής». Αυτά φέρεται να είπε, μεταξύ άλλων, στην απολογία του στους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών ο Αλβανός βαρυποινίτης «Κλόντι».

Το όνομά του πρωταγωνιστεί για ακόμη μία φορά σε δικογραφία του «ελληνικού FBI» για εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκβιασμούς και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πρόκειται για τον 49χρονο Αλβανό ισοβίτη που έχει δημιουργήσει έναν ισχυρό μύθο γύρω από το όνομά του και φέρεται να βρίσκεται στην κορυφή της λεγόμενης «μαφίας των φυλακών». Στη νέα δικογραφία αποτυπώνεται ένα ολόκληρο πλέγμα επικοινωνιών μεταξύ κρατουμένων και συνεργών εκτός φυλακών.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ο «Κλόντι» φέρεται να δίνει εντολές για επιθέσεις, να απαιτεί χρήματα από επιχειρηματίες και να προαναγγέλλει νέα χτυπήματα. Ο λόγος για έναν σκληρό ποινικό που, ακόμα και μέσα από το κελί του, φέρεται να σχεδιάζει την επόμενη μέρα της αθηναϊκής νύχτας, με «πρωταγωνιστές» μέλη της αλβανικής μαφίας που φέρονται να έχουν συμπράξει με Αιγύπτιους έγκλειστους.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι εκρήξεις χειροβομβίδων σε καφετέρια στην Αχαρνών, στην Πλατεία Αμερικής, καθώς και στην Πλατεία Αγίου Νικολάου, με το Newsbeast να έχει εξασφαλίσει βίντεο απ’ αυτές τις επιθέσεις.

Οι επιθέσεις στα καφέ

Να σημειωθεί, πως το χρονικό των επιθέσεων ξεκινά, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση της δικογραφίας, στις 26 Αυγούστου 2026, όταν καφέ στην πλατεία Αγίου Νικολάου γίνεται στόχος επίθεσης με δύο βόμβες μολότοφ. Ως φυσικοί αυτουργοί φέρονται ο 19χρονος «Μπίτζο» και ο ανήλικος. Τα ξημερώματα της 8ης Σεπτεμβρίου 2026 ακολουθούν δύο επιθέσεις με χειροβομβίδες.

Στις 04:22 στόχος γίνεται η καφετέρια στην Αχαρνών 70, ιδιοκτησίας ενός Σύρου, με πραγματικό ιδιοκτήτη, σύμφωνα με τη δικογραφία, άλλον Σύρο. Ως φυσικοί αυτουργοί φέρονται ο 19χρονος «Μπίτζο» και ο 19χρονος «ΕΝΟ», οι οποίοι φέρονται να έφτασαν στο σημείο με τη μηχανή του δεύτερου. Στις 5 Οκτωβρίου 2026 η καφετέρια στην Αχαρνών γίνεται ξανά στόχος επίθεσης με χειροβομβίδα, η οποία καταλήγει στο πεζοδρόμιο χωρίς να εκραγεί, λόγω αστοχίας στον πυροδοτικό μηχανισμό. Ως φυσικοί αυτουργοί φέρονται ο 19χρονος «Μπίτζο» και ο 20χρονος.

Το «χρέος» των 300.000 ευρώ

Μετά την πρώτη επίθεση στην καφετέρια της Αχαρνών, ο «Ασφούρ» φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πραγματικό ιδιοκτήτη, ενημερώνοντάς τον ότι έπρεπε να δώσει χρήματα στον 49χρονο Αλβανό ισοβίτη, διαφορετικά θα αντιμετώπιζε μεγαλύτερα προβλήματα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο «Ασφούρ» αποκάλυψε στον ιδιοκτήτη ότι πίσω από την επίθεση βρισκόταν ο «Κλόντι» και έτσι στις 11 Σεπτεμβρίου, σε συνομιλία μαζί του, ο «Ασφούρ» φέρεται να τον ενημέρωσε ότι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της καφετέριας ήθελε να επικοινωνήσει μαζί του, προκειμένου να βρεθεί λύση μετά την επίθεση με χειροβομβίδα.

Ο «Ασφούρ» φέρεται να του είπε ότι, όταν ρώτησε τον ιδιοκτήτη τι ήθελε από τον «Κλόντι», τον προέτρεψε να ενδώσει, καθώς ο Αλβανός ισοβίτης είχε εντοπίσει και είχε φωτογραφίες των παιδιών του, με σκοπό να τα σκοτώσει. Η απάντηση του «Κλόντι» ήταν ότι το ποσό των 5.000 ευρώ είχε πλέον μετατραπεί σε 300.000 ευρώ…