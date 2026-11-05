Άγριο επεισόδιο, με πρωταγωνιστές ανηλίκους, σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 3 Νοεμβρίου στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Έξι ανήλικοι, ηλικίας από 12 έως 16 ετών, πλησίασαν 16χρονο και αφού τον χτύπησαν, άρπαξαν το κινητό του τηλέφωνο, το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ και κλειδιά.

Ύστερα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, όπως μεταδίδει το thestival.gr, οι έξι δράστες συνελήφθησαν.

Μάλιστα, όπως προέκυψε, οι δύο από αυτούς νωρίτερα είχαν πουλήσει το κλεμμένο κινητό σε κατάστημα.

Για την υπόθεση συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ενώ το κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.