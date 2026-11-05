Βίντεο-ντοκουμέντο από την έκρηξη χειροβομβίδας σε μαγαζί με ναργιλέδες, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, φέρνει στο «φως» το Newsbeast.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για επίθεση που πραγματοποιήθηκε από την εγκληματική ομάδα, της οποίας φέρεται να ηγείται ο ισοβίτης «Κλόντι», και εξαρθρώθηκε από την Ασφάλεια Αθηνών με συνολικά 9 συλλήψεις, εκ των οποίων 4 είναι ήδη κρατούμενοι για άλλες υποθέσεις.
Οι συλληφθέντες-μέλη της οργάνωσης είναι αντιμέτωποι με 13 κακουργήματα και τρία πλημμελήματα.
Πρόκειται για δύο Έλληνες και τρεις αλλοδαπούς, από 17 έως 20 ετών, σε βάρος των οποίων ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για:
- Συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
- Απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία
- Ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξη κατά συρροή
- Έκρηξη τετελεσμένη και σε απόπειρα από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και πράγματα κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία
- Ηθική αυτουργία κατά συναυτουργία στην παραπάνω πράξη
- Εμπρησμός από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και πράγματα κατά συναυτουργία
- Ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξη κατά συναυτουργία
- Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία
- Εκβίαση κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής και με απειλή βλάβης επιχείρησης κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση
- Κατοχή, κατασκευή εκρηκτικών υλών και βομβών από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο κατά συναυτουργία
- Ηθική αυτουργία στο παραπάνω αδίκημα κατά συρροή
- Φθορά ξένης ιδιοκτησίας χωρίς πρόκληση από τον παθόντα, που έγινε με εκρηκτικές ύλες και με φωτιά κατά συναυτουργία
- Ηθική αυτουργία στην πράξη
- Βία κατά υπαλλήλων