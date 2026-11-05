Βίντεο-ντοκουμέντο από την έκρηξη χειροβομβίδας σε μαγαζί με ναργιλέδες, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, φέρνει στο «φως» το Newsbeast.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για επίθεση που πραγματοποιήθηκε από την εγκληματική ομάδα, της οποίας φέρεται να ηγείται ο ισοβίτης «Κλόντι», και εξαρθρώθηκε από την Ασφάλεια Αθηνών με συνολικά 9 συλλήψεις, εκ των οποίων 4 είναι ήδη κρατούμενοι για άλλες υποθέσεις.

Οι συλληφθέντες-μέλη της οργάνωσης είναι αντιμέτωποι με 13 κακουργήματα και τρία πλημμελήματα.

Πρόκειται για δύο Έλληνες και τρεις αλλοδαπούς, από 17 έως 20 ετών, σε βάρος των οποίων ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για: