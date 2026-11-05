Ένα σοβαρό και περίεργο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Γλυφάδα, όταν άγνωστος άνδρας έκλεψε κατασχεμένο αυτοκίνητο, το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο και είχε μεταφερθεί έξω από το τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Μάλιστα, στην προσπάθειά του να διαφύγει, παρέσυρε μία αστυνομικό, που προσπάθησε να τον σταματήσει, τραυματίζοντάς την ευτυχώς ελαφρά.

Ο δράστης κατάφερε να διαφύγει από το σημείο και αναζητείται από τις Αρχές, ενώ η τραυματίας μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Μιλώντας σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» για το περιστατικό, ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, Χρήστος Συνδρεβέλης, ανέφερε πως το αυτοκίνητο «ήταν απ’ έξω παρκαρισμένο, διότι δεν υπάρχουν υποδομές στα αστυνομικά τμήματα, δεν υπάρχει χώρος περιφρουρούμενος. Βρίσκουμε ένα κατασχεμένο όχημα, θα το πάμε έξωθεν του αστυνομικού τμήματος. Δεν υπάρχει, όμως, χώρος οργανωμένος, δεν υπάρχουν υποδομές. Κάπου κεντρικά υπάρχει χώρος, όπου υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα που βρίσκουμε στην καθημερινότητα και είναι κατασχεμένα κτλ. Το αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας βρίσκεται μέσα στην πόλη. Υπάρχουν οι ιδιώτες, οι πολίτες που έχουν παρκαρισμένα τα αυτοκίνητά τους. Δεν μπορείς να τους απαγορεύσεις».

«Το αυτοκίνητο, τελικά, οι συνάδελφοί μας, αυτό που πήραν οι άγνωστοι, το βρήκαν. Το έχουν πάει στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Εργαστηρίων και θεωρούμε και μέσα από τα αποτυπώματα σύντομα ο συγκεκριμένος θα εντοπιστεί και θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη», πρόσθεσε ο κ. Συνδρεβέλης.