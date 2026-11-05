Ενώπιον του 1ου Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης αναμένεται να περάσει σήμερα, Πέμπτη 5/11 ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» Κώστας Φιρινίδη. Η απολογία του θα πραγματοποιηθεί μία ημέρα μετά την προφυλάκιση της συντρόφου του και ενώ οι Αρχές ζητούν απαντήσεις για τα 2,9 εκατ. ευρώ που προήλθαν από φιλανθρωπικούς εράνους για άρρωστα παιδιά.

Ο 37χρονος καλείται από τις Αρμόδιες Αρχές να δώσει εξηγήσεις που αφορούν τη διαχείριση των χρημάτων που προήλθαν από εράνους και δεν αποδόθηκαν στους δικαιούχους τους.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σημειώνεται πως έχει ήδη προχωρήσει στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των βασικών κατηγορουμένων την ώρα που κάνουν «φύλλο και φτερό» στοιχηματικές συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ αλλά επίσης και κεφάλαια τα οποία εντοπίστηκαν στο Λουξεμβούργο.

Πήγαιναν στα νοσοκομεία και «ψάρευαν» τα θύματά τους

Νέες μαρτυρίες αλλά και ηχητικά ντοκουμέντα που έχουν δει το «φως» αποκαλύπτουν τις μεθόδους που φέρονται να χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενοι για την προσέλκυση δωρεών.

Όπως μετέδωσε ο Alpha, η 35χρονη σύντροφος του ιδρυτή της οργάνωσης, η οποία έχει ήδη προφυλακιστεί, φέρεται να επισκεπτόταν συστηματικά νοσοκομεία με παιδοογκολογικές κλινικές, αναζητώντας οικογένειες ανήλικων ασθενών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προσέγγιζε κυρίως γονείς που βρίσκονταν σε ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική θέση, παρουσιάζοντας την οργάνωση ως πιθανή πηγή οικονομικής στήριξης.

Ειδικότερα η 35χρονη φέρεται να υποστήριζε ότι «γνωρίζει» μια ΜΚΟ που θα μπορούσε να συνδράμει τις οικογένειες. Έπετα επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τον σύντροφό της, προσποιούμενη ότι απευθυνόταν σε κάποιον με τον οποίο δεν είχε προσωπική σχέση και έλεγε: «Κύριε πρόεδρε έχω εδώ μια οικογένεια που υποφέρει, σας παρακαλώ να τη βοηθήσετε»!

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις οι υπεύθυνοι της οργάνωσης ενημέρωναν τους γονείς ότι θα συγκέντρωναν χρήματα προληπτικά, ώστε να υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι εφόσον οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του παιδιού σε νοσοκομείο του εξωτερικού.

Η 35χρονη ρίχνει την ευθύνη στον ιδρυτή της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

Η 35χρονη σύντροφος του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης και ιδρυτή της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» η οποία έχει προφυλακιστεί υποστηρίζει ότι τα ποσά που λείπουν από τους εράνους είναι μικρότερα από εκείνα που έχουν αναφερθεί. Επίσης, έδειξε ως υπεύθυνο για τη διαχείριση των χρημάτων τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη.

«Δεν είναι τόσα τα χρήματα που λένε ότι λείπουν από τους εράνους. Κι αυτά τα πήρε ο πρώην άντρας μου, με τον οποίο ζούμε συμβατικά λόγω των παιδιών, και τα έπαιξε στον τζόγο. Είναι εθισμένος. Ήξερα και καταλάβαινα τι γινόταν και γι’ αυτό το λόγο ζητώ συγγνώμη», φέρεται να υποστήριξε.

Αναφερόμενη δε στις αγορές που έχουν προκαλέσει ερωτήματα, η ίδια ισχυρίστηκε ότι από τα χρήματα των δωρεών αγόρασε μόνο μία ακριβή τσάντα του οίκου Louis Vuitton.

«Εγώ μόνο μια Louis Vuitton αγόρασα. Δεν ισχύουν όσα λέγονται και γράφονται τις τελευταίες μέρες», ανέφερε.

Για τις φωτογραφίες από ταξίδια, διακοπές και νυχτερινές εξόδους, η 35χρονη υποστήριξε ότι παρουσιάζονται αποσπασματικά και δεν αποτυπώνουν την καθημερινότητά τους.

«Επιδεικνύονται αποσπασματικά στιγμές από τη ζωή μας που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ζούμε σε σπίτι 68 τ.μ. με ενοίκιο 500 ευρώ», ήταν ο ισχυρισμός της.

Από την πλευρά τους, οι γονείς του 37χρονου κατηγορούμενου εμφανίστηκαν στο Live News να υπερασπίζονται τον γιο τους, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση έχει διογκωθεί από τα μέσα ενημέρωσης.

«Τα λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι αυτά. Είναι το καλύτερο παιδί», ανέφεραν χαρακτηριστικά.