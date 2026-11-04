Σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» προστίθενται στη δικογραφία της υπόθεσης που αφορά φερόμενη απάτη και υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ από χρηματικές ενισχύσεις για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας. Νέες μαρτυρίες και ηχητικά ντοκουμέντα αποκαλύπτουν τις μεθόδους που φέρονται να χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενοι για την προσέλκυση δωρεών.

Όπως μετέδωσε ο Alpha, η 35χρονη σύντροφος του ιδρυτή της οργάνωσης, η οποία έχει ήδη προφυλακιστεί, φέρεται να επισκεπτόταν συστηματικά νοσοκομεία με παιδοογκολογικές κλινικές, αναζητώντας οικογένειες ανήλικων ασθενών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προσέγγιζε κυρίως γονείς που βρίσκονταν σε ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική θέση, παρουσιάζοντας την οργάνωση ως πιθανή πηγή οικονομικής στήριξης.

Η 35χρονη φέρεται να υποστήριζε ότι «γνωρίζει» μια ΜΚΟ που θα μπορούσε να συνδράμει τις οικογένειες. Στη συνέχεια επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τον σύντροφό της, προσποιούμενη ότι απευθυνόταν σε κάποιον με τον οποίο δεν είχε προσωπική σχέση, λέγοντας «Κύριε πρόεδρε έχω εδώ μια οικογένεια που υποφέρει, σας παρακαλώ να τη βοηθήσετε»!

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, σε ορισμένες περιπτώσεις οι υπεύθυνοι της οργάνωσης ενημέρωναν τους γονείς ότι θα συγκέντρωναν χρήματα προληπτικά, ώστε να υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι εφόσον οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του παιδιού σε νοσοκομείο του εξωτερικού.

Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι ζητούσαν από τις οικογένειες να υπογράψουν έγγραφα με τα οποία βεβαίωναν πως είχαν παραλάβει το σύνολο των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι γονείς λάμβαναν μόνο ένα μικρό μέρος των δωρεών, προκειμένου να καλύψουν ορισμένες από τις ανάγκες τους.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία μητέρας τετράχρονου παιδιού, την οποία η 35χρονη φέρεται να προσέγγισε στο νοσοκομείο Αγρινίου.

«Μας προσέγγισε η σύζυγός του προέδρου. Ηταν ιδιαίτερα στοργική και έκλαιγε μαζί μας. Κάποια στιγμή έκανε μια ανάρτηση για το παιδί μας με την ένδειξη επείγον χωρίς να μας ρωτήσει. Της είπα ευγενικά να την κατεβάσει γιατί δεν χρειαζόμαστε χρήματα. Τότε εκείνη μας είπε: Αν χρειαστεί να πάει το παιδί στο εξωτερικό θα χρειαστούν χρήματα, πού θα τα βρείτε τότε;» ανέφερε η γυναίκα στον Alpha.

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση είχε τοποθετηθεί παλαιότερα και ο κατηγορούμενος πρώην πρόεδρος της ΜΚΟ, μιλώντας σε τοπικό ενημερωτικό μέσο. Τότε είχε υποστηρίξει ότι η οργάνωση είχε αξιολογήσει τις ανάγκες της οικογένειας και είχε αποφασίσει να τη στηρίξει, διαβεβαιώνοντας πως κάθε δωρεά που κατατίθετο στον σχετικό λογαριασμό θα αξιοποιούνταν αποκλειστικά για το συγκεκριμένο παιδί.

Ηχητικό ντοκουμέντο αποκαλύπτει τις πιέσεις προς δωρητή για την καταβολή χρημάτων

Μια ακόμη πτυχή της υπόθεσης αναδεικνύεται μέσα από ηχογραφημένη συνομιλία του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», με πρόσωπο που είχε αναλάβει φιλανθρωπική πρωτοβουλία.

Το ηχητικό υλικό παρουσιάστηκε από την εκπομπή «Live News» του Mega και καταγράφει τον Φιρινίδη να απαιτεί με έντονο τρόπο την άμεση μεταφορά χρημάτων στον λογαριασμό της οργάνωσης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ένα ζευγάρι είχε αναλάβει την πρωτοβουλία να πραγματοποιήσει φιλανθρωπική εκδήλωση, με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την υποστήριξη παιδιού που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Στη διαδικασία συμμετείχαν και πολιτιστικοί σύλλογοι, γεγονός που φέρεται να καθυστέρησε την απόδοση των εσόδων κατά περίπου δύο εβδομάδες. Η αναμονή αυτή, σύμφωνα με τις καταγγελίες, προκάλεσε την αντίδραση του Φιρινίδη, ο οποίος απαιτούσε να ολοκληρωθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση η τραπεζική συναλλαγή.

«Με έχετε κουράσει λίγο με αυτή την υπόθεση. Μπούρου, μπούρου, μπούρου. Βάλτε τα λεφτά να τελειώνουμε, γιατί έχετε κουράσει. Ειλικρινά σου το λέω. Βάλτε τα λεφτά, αφήστε τις δικαιολογίες. Με 1.000 ευρώ δεν θα σωθείτε. Δεν έχεις να μου πεις κάτι κι έχω πάρα πολλές δουλειές. Είμαι στο γραφείο, δεν μπορώ να μιλάω όλη μέρα γι’ αυτό. Δηλαδή, το έχουμε κουράσει το θέμα», ακούγεται να λέει ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης.

Τι ειπώθηκε στην έντονη τηλεφωνική συνομιλία

Φιρινίδης: Τσάμπα λέμε, λέμε, λέμε τα ίδια πράγματα τόσες μέρες. Βάλε τα λεφτά να τελειώνουμε. Μην το κουράζουμε άλλο.

Δωρητής: Βρε συ, θα τα πάρει, απλά θέλει μια διαδικασία. Αν την έκανα εγώ σαν [όνομα], την άλλη μέρα στο ΙBAN θα φεύγανε κατευθείαν. Αυτοί στους συλλόγους εδώ έχουν άλλη διαδικασία, δεν την ξέρω. Δεν έχω εμπλακεί ποτέ με συλλόγους χορευτικούς.

Φιρινίδης: Τότε να μη λένε λόγια, ρε συ. Κάθεται και λέει στη μαμά (άρρωστου παιδιού) «Ο Κώστας είναι το πρόβλημα κι έπρεπε να το κάνουμε εμείς οι δύο». Δεν θα αφήσω τίποτα στην τύχη, επειδή είμαι πάρα πολύ εγωιστής όταν μου πατάνε τον κάλο. Δεν θα το επιτρέψω εγώ να είμαι και κερατάς και δαρμένος.

Στη Δικαιοσύνη η υπόθεση – Οι ισχυρισμοί της 35χρονης και οι κακουργηματικές κατηγορίες

Ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να βρεθεί την Πέμπτη ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Η σύντροφός του, Βασιλική Μανησιώτη, έχει ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενη μετά την απολογία της. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η ίδια φέρεται να απέδωσε στον Φιρινίδη την ευθύνη για τη διαχείριση των χρημάτων που φέρονται να υπεξαιρέθηκαν, ενώ ισχυρίστηκε ότι αντιμετώπιζε εθισμό στον τζόγο.

Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε το Σάββατο περιλαμβάνει σειρά κακουργηματικών πράξεων. Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, τόσο τετελεσμένη όσο και σε απόπειρα, υπεξαίρεση, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με τις επιβαρυντικές περιστάσεις της κατ’ επάγγελμα δράσης και της τέλεσης από κοινού ή ατομικά.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ακόμη τα αδικήματα της δωροδοκίας και της δωροληψίας με σκοπό τη χειραγώγηση αποτελέσματος αθλητικού αγώνα, καθώς και της συμμετοχής σε συμμορία.