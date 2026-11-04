Ένα ακόμη περιστατικό με οδηγό υπό την επήρεια αλκοόλ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Λαμία, σχεδόν ταυτόχρονα με την επέμβαση της αστυνομίας για τον 83χρονο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην εθνική οδό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας οδηγός επικοινώνησε με την Άμεση Δράση, ζητώντας βοήθεια καθώς το αυτοκίνητό του είχε ακινητοποιηθεί κοντά στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΛ, επειδή είχε ξεμείνει από καύσιμα.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Ο άνδρας φέρεται να ζήτησε από την αστυνομία να τον μεταφέρει σε πρατήριο καυσίμων που λειτουργούσε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, ο αστυνομικός που διαχειρίστηκε την κλήση στο «100» αντιλήφθηκε από τη συνομιλία τους ότι η συμπεριφορά του οδηγού ήταν ασυνήθιστη. Έτσι, ειδοποίησε τα πληρώματα των περιπολικών που κατευθύνονταν στο σημείο, προκειμένου να ελέγξουν την κατάστασή του.

Πράγματι, ο οδηγός δε θυμόταν ούτε τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκίνητού του, ενώ στο αλκοτέστ που του έκανε πλήρωμα της Τροχαίας διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Συγκεκριμένα στο πρώτο φύσημα το ποσοστό οινοπνεύματος έφτασε τα 0,75؉ mg/l και στη δεύτερη προσπάθεια αυξήθηκε στα 0,83!

Εφαρμόστηκαν τα δέοντα (σύλληψη και σχηματισμός δικογραφίας) και ο μεθυσμένος οδηγός οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο για να περάσει το βράδυ μέχρι να φύγει η επήρεια του οινοπνεύματος…