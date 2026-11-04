Την έκδοση στη Ρουμανία ενός 44χρονου, ο οποίος δήλωσε ιερομόναχος και υποστήριξε ότι το τελευταίο διάστημα εγκαταβιοί στο Άγιον Όρος, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εκτίσει ποινή φυλάκισης 17 μηνών και 20 ημερών για οδήγηση χωρίς δίπλωμα.

Ο 44χρονος είχε συλληφθεί τον προηγούμενο μήνα στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που είχαν εκδώσει οι δικαστικές αρχές της Ρουμανίας.

Το ένταλμα αφορούσε καταδικαστική απόφαση ρουμανικού δικαστηρίου για δύο περιπτώσεις οδήγησης χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, πράξη που τιμωρείται ποινικά στη χώρα του.

Οι δύο περιπτώσεις οδήγησης χωρίς δίπλωμα

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα των ρουμανικών αρχών, ο 44χρονος καταδικάστηκε για δύο περιστατικά.

Το πρώτο σημειώθηκε το 2023 στην Κωνστάντια, ενώ το δεύτερο καταγράφηκε το 2025 στο Βασλούι της Ρουμανίας.

Για τις συγκεκριμένες παραβάσεις του επιβλήθηκε συνολική ποινή 17 μηνών και 20 ημερών, την οποία καλείται να εκτίσει στην πατρίδα του.

Δήλωσε ιερομόναχος και αντιτάχθηκε στην έκδοσή του

Κατά την εξέτασή του ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, ο 44χρονος δήλωσε ότι είναι ιερομόναχος και ότι το τελευταίο διάστημα διαμένει στο Άγιον Όρος.

Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του στο αίτημα των ρουμανικών αρχών για την παράδοσή του.

Ωστόσο, το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα έκδοσης, αποφασίζοντας την παράδοσή του στη Ρουμανία.

Προσέφυγε στον Άρειο Πάγο

Μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, ο 44χρονος άσκησε έφεση, ζητώντας να επανεξεταστεί η υπόθεσή του από τον Άρειο Πάγο.

Μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, παραμένει κρατούμενος.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ η απόφαση για την έκδοσή του δεν είναι, επομένως, ακόμη οριστική, καθώς εκκρεμεί η κρίση του ανώτατου δικαστηρίου.