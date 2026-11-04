Από τη θέση του ανθρώπου που ζητούσε δικαιοσύνη για τον θάνατο του πατέρα του στις Σέρρες, βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας και πλέον κατηγορείται ο ίδιος για τη δολοφονία του. Ο 36χρονος, ο οποίος αρχικά υποστήριζε ότι ο ηλικιωμένος είχε πέσει θύμα ληστείας, αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση και δηλώνει αθώος.

Η υπόθεση παρουσιάζει σημαντικές ανατροπές, καθώς οι Αρχές εξετάζουν τις κινήσεις του γιου, τις μαρτυρίες και το υλικό από κάμερες ασφαλείας. Ο ίδιος, σε παλαιότερες δηλώσεις του στο Live News, εμφανιζόταν να ζητά τον εντοπισμό των ανθρώπων που, όπως υποστήριζε, είχαν εισβάλει στο σπίτι και είχαν σκοτώσει τον πατέρα του.

«Εγώ θέλω να πιάσουν αυτόν που το έκανε και να πληρώσει», έλεγε τότε, περιγράφοντας μπροστά στην κάμερα όσα ισχυριζόταν ότι αντίκρισε όταν μπήκε στο σπίτι και βρήκε νεκρό τον ηλικιωμένο.

Λίγους μήνες αργότερα, ωστόσο, η έρευνα πήρε διαφορετική κατεύθυνση, με τον 36χρονο να βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την κατηγορία της δολοφονίας του πατέρα του.

Τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας και οι κινήσεις του 36χρονου

Σημαντικά στοιχεία για την εξέλιξη της έρευνας φέρεται να αποτελούν τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στα οποία καταγράφονται οι κινήσεις του κατηγορουμένου.

Σε ένα από τα βίντεο εμφανίζεται να μπαίνει στο σπίτι και να αποχωρεί έπειτα από 17 λεπτά. Σε άλλο υλικό καταγράφεται να κρατά σακούλα, να παραμένει στον χώρο για περίπου έξι λεπτά και στη συνέχεια να φεύγει έχοντας μαζί του ένα ενεργειακό ποτό.

Την ίδια ώρα, η υπεράσπιση του 36χρονου αναμένεται να παρουσιάσει τη δική της εκδοχή για τη σχέση πατέρα και γιου, υποστηρίζοντας ότι αυτή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Σύμφωνα με όσα αναμένεται να καταθέσουν η μητέρα του κατηγορουμένου και άλλοι μάρτυρες, ο ηλικιωμένος φέρεται να είχε επιθετική και κακοποιητική συμπεριφορά απέναντί του.

Η πλευρά της υπεράσπισης επικαλείται, μάλιστα, σημάδια και στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, συνδέονται με περιστατικά βίας σε βάρος του 36χρονου.

Όσα είχε αποκαλύψει για τη δύσκολη σχέση με τον πατέρα του

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος είχε μιλήσει στο Live News για τη σχέση του με τον πατέρα του, περιγράφοντας μια κατάσταση που, όπως έλεγε, επιδεινώθηκε μετά τον θάνατο του μικρότερου αδελφού του.

«Χάσαμε τον αδελφό μου τον μικρό και από εκεί και πέρα τον πήρε η κατηφόρα. Έπινε πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Ήταν λίγο επιθετικός ο πατέρας μου. Εγώ δεν αντιδρούσα, γιατί ήξερα το πρόβλημα που έχει. Δεν μου φώναζε, δεν με χτύπησε, απλώς επειδή είχε ψυχολογικά προβλήματα, τα έβγαζε σε εμένα», είχε αναφέρει.

Παράλληλα, είχε υποστηρίξει ότι είχε αντιληφθεί πως το σπίτι είχε παραβιαστεί, περιγράφοντας ένα περιστατικό που, σύμφωνα με όσα έλεγε, είχε προηγηθεί της ανακάλυψης της σορού.

«Εγώ είχα να του μιλήσω μία μέρα. Στις 31 του μηνός είχα έρθει το βράδυ. Ήταν κατακίτρινος, γιατί έπινε πάρα πολύ και ήταν χάλια. Όταν ήρθα την Πέμπτη το βράδυ, στις 31 του μήνα, το σπίτι ήταν ήδη ανακατεμένο και ήξερα ότι είχε γίνει κλοπή. Ρώτησα τον πατέρα μου τι έγινε και μου είπε ότι μπήκαν από το παράθυρο και με έκλεψαν», είχε πει.

Αρνείται τη δολοφονία ο 36χρονος – Την Παρασκευή η απολογία του

Ο 36χρονος αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με τον θάνατο του πατέρα του. Σε προηγούμενη δήλωσή του είχε αναφερθεί και στα σχόλια που είχαν γίνει σε βάρος του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιμένοντας ότι δεν έχει διαπράξει το έγκλημα για το οποίο κατηγορείται.

«Δεν θα καθίσω να ασχοληθώ με ανθρώπους που γράφουν στα social media ότι είμαι δολοφόνος. Αυτοί που με ξέρουν φυσικά και με πιστεύουν. Είναι πολύ δύσκολο να σε κατηγορούν για κάτι που δεν έχεις κάνει. Εγώ έχω ήρεμη τη συνείδησή μου, γιατί δεν θα πήγαινε ποτέ το μυαλό μου να κάνω κάτι τέτοιο στον πατέρα μου. Δεν θα είχα να κερδίσω κάτι. Όσα προβλήματα και αν είχαμε, ό,τι και να μου έκανε, πάντα θα τον θεωρούσα πατέρα μου», είχε δηλώσει.

Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή.

Τι έλεγε λίγο πριν από τη σύλληψή του

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επικοινωνία που είχε ο 36χρονος με το Live News λίγο πριν από τη σύλληψή του. Τότε, εμφανιζόταν να αμφισβητεί τις πληροφορίες για το ένταλμα σε βάρος του, ενώ αναφερόταν σε αποτυπώματα, DNA και στη διαμάχη που είχε με τον πατέρα του.

«Έχουν μπερδέψει τα πράγματα και έβγαλαν ένταλμα σύλληψης για μένα. Είναι δυνατόν να είμαι συνεργάσιμος με εσάς, με το κανάλι σας, με το ένα, με το άλλο; Και καλά βγήκαν τα αποτυπώματα, τα DNA και ήρθα εγώ σε διαμάχη με τον πατέρα μου. Κάτι τέτοια χαζά. Δεν ξέρω τι ισχύει. Είναι ράδιο Αρβύλα τώρα. Ισχύει; Δεν ισχύει; Δεν ξέρω», είχε πει.

Στη συνέχεια, είχε αποδώσει την ευθύνη σε άλλα πρόσωπα, υποστηρίζοντας ότι είχαν εισβάλει στο σπίτι και είχαν προχωρήσει στην κλοπή, χωρίς όμως να παραδεχτούν ότι άσκησαν βία στον ηλικιωμένο.

«Παραδέχτηκαν ότι μπήκαν, κλέψανε αλλά δεν παραδέχτηκαν ότι χτύπησαν. Είναι πολύ τυχεροί, εκείνη τη φάση που το κάνανε και δεν πήγα, γιατί πήγαινα συνέχεια και αυτά που με πιάνει το βιντεοληπτικό υλικό και δεν πιάνει αυτούς. Αυτοί μπήκαν από αλλού, γι’ αυτό δε φαίνονται στις κάμερες», ισχυριζόταν.

Ο 36χρονος επέμενε, παράλληλα, ότι αγαπούσε τον πατέρα του, παρά τα προβλήματα που, όπως περιέγραφε, υπήρχαν στη μεταξύ τους σχέση.

«Εγώ αγαπούσα τον πατέρα μου μέχρι όσο δεν πάει. Τα προβλήματα υγείας που είχε και τα ψυχολογικά που έβγαζε, τα έβγαζε σε μένα. Γιατί δεν μπορούσε να πάει να τα κάνει σε άλλον. Γιατί ήξερε ότι άμα πάει να κάνει σε κάποιον ξένο θα τον κάνει μήνυση και θα τον κλείσουν μέσα. Δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Είμαι πεντακάθαρος. Αν τους έβρισκα εκεί θα τους πατούσα με το μηχανάκι, να ξέρεις», είχε δηλώσει.

Πλέον, ο ίδιος καλείται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης για την κατηγορία που αντιμετωπίζει, με τα βίντεο, τις μαρτυρίες και τις αντιφάσεις στην αρχική του εκδοχή να βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης.