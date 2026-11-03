«Μπλόκο» στην περιουσία των κατηγορουμένων στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», στη Θεσσαλονίκη, έβαλε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, σύμφωνα με πληροφορίες, προχώρησε στη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση της απάτης εκατομμυρίων ευρώ, μέσω δωρεών και εράνων τα οποία προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως με τη σχετική παραγγελία δεσμεύονται ακίνητα στη Θεσσαλονίκη, ενώ η Αρχή ακολουθώντας το δρόμο του χρήματος, μέσω λογαριασμών PayPal, φέρεται να εντόπισε στο Λουξεμβούργο ποσό που αγγίζει τις 300.000 ευρώ.

Μάλιστα, αρμόδιες πηγές ανέφεραν πως οι δωρητές της ΜΚΟ έχοντας στη διάθεσή τους τα απαραίτητα παραστατικά μπορούν να διεκδικήσουν τα χρήματά τους από τους δεσμευμένους λογαριασμούς.