Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Τρίτης 3 Νοεμβρίου 2026 μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε εκβιασμούς, βομβιστικές επιθέσεις με χειροβομβίδες, καθώς και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της ΔΑΟΕ. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθεί πέντε άτομα, ενώ στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Η υπόθεση αφορά, μεταξύ άλλων, τις επιθέσεις με χειροβομβίδες που σημειώθηκαν σε καταστήματα Σύρων στον Άγιο Παντελεήμονα και την Ομόνοια.

Αναμένεται νεότερη ενημέρωση από τις Αρχές.