Σε συνολική ποινή κάθειρξης 20 ετών και 7 μηνών καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης 32χρονος, που, τον Οκτώβριο του 2022, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ και με μεγάλη ταχύτητα, παρέσυρε και σκότωσε μία 15χρονη και τραυμάτισε βαριά την 11χρονη (τότε) αδελφή της και τη μητέρα τους, στην Παλαιόχωρα Ημαθίας.

Η υπόθεση επανήλθε στον πρωτόδικο βαθμό, καθώς ο Άρειος Πάγος αναίρεσε την προηγούμενη απόφαση ως προς το σκέλος τού ελαφρυντικού της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς- με την αναγνώριση του οποίου είχε καταδικαστεί, τον Ιανουάριο του 2025, σε συνολική κάθειρξη 12 ετών και 5 μηνών.

Ο Άρειος Πάγος, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, έκρινε ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αναγνώρισης του συγκεκριμένου ελαφρυντικού, με αποτέλεσμα η υπόθεση να επιστρέψει στο ίδιο Δικαστήριο.

Με διαφορετική σύνθεση αυτή τη φορά και εξετάζοντας μόνο το ζήτημα τού ελαφρυντικού (όχι την ουσία της υπόθεσης), το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων συντάχθηκε με τον Άρειο Πάγο, επιβάλλοντας στον κατηγορούμενο μεγαλύτερη ποινή. Μετά την ετυμηγορία των δικαστών ο 32χρονος επέστρεψε στις φυλακές.

«Ζητώ μία μεγάλη συγγνώμη, μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω», ανέφερε ο ίδιος κατά την τοποθέτησή του ενώπιον του Δικαστηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα σημειώθηκε στις 21 Οκτώβριο 2022, όταν ο 32χρονος, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε τη μητέρα και τις δύο κόρες που περπατούσαν στην άκρη του δρόμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το όχημα κινούνταν με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 90 χλμ/ώρα, ενώ ο οδηγός πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η 15χρονη εκτινάχθηκε σε απόσταση περίπου 32 μέτρων από το σημείο της παράσυρσης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο για τον οδηγό αποτέλεσε το γεγονός ότι εγκατέλειψε τον τόπο του δυστυχήματος, αφήνοντας αβοήθητες τις τρεις παθούσες -ενέργεια που ο ίδιος είχε αποδώσει στα τραύματα, που υπέστη και για τα οποία απευθύνθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Παρουσιάστηκε, τελικά, λίγες μέρες μετά το δυστύχημα στον ανακριτή Βέροιας, όπου απολογήθηκε και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Μετά το δυστύχημα επικράτησε τεταμένο κλίμα στην περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι άγνωστα άτομα, κινούμενα με αυτοκίνητο, πυροβόλησαν με καραμπίνα προς το σπίτι του κατηγορούμενου χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.