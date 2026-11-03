Το απόλυτο… φιάσκο με έναν 51χρονο αστυνομικό, που υπηρετεί στο Α.Τ. Ραφήνας – Πικερμίου, σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Παλλήνη. Λίγο πριν πιάσει υπηρεσία φύλαξης σε στατικό στόχο, πέρασε από το Αστυνομικό Τμήμα και παρέλαβε τον εξοπλισμό του: ένα υποπολυβόλο MP-5, έναν ασύρματο και μία χειροβομβίδα κρότου-λάμψης.

Τα έβαλε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε μία σακούλα και ανέβηκε στη μοτοσικλέτα του για να πάει στο σημείο όπου θα εκτελούσε υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, στην περιοχή της Παλλήνης, η σακούλα σκίστηκε και ο οπλισμός έπεσε στον δρόμο! Ο αστυνομικός, όταν το κατάλαβε, γύρισε πίσω και άρχισε να ψάχνει. Βρήκε τον ασύρματο και τη χειροβομβίδα. Το MP-5 όμως… άφαντο.

Επικράτησε πανικός και έρευνα, ενώ ο 51χρονος συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων και για μη ασφαλή φύλαξη οπλισμού. Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, ενώ τη δικογραφία σχηματίζει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ραφήνας – Πικερμίου το οποίο ερευνά και πού κατέληξε το υποπολυβόλο.