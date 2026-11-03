Έντονη συναισθηματική φόρτιση προκαλεί στην οικογένεια της 21χρονης Έμμας η εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας για το θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, με τη μητέρα της, Κέλλυ Καμπάκη, να εκφράζει δημόσια την οργή και την απογοήτευσή της μετά την απόρριψη του αιτήματος αναβολής της δίκης σε δεύτερο βαθμό.

Η μητέρα της νεαρής κοπέλας καταγγέλλει ότι τόσο η ίδια όσο και ο πατέρας της Έμμας αδυνατούν να μεταβούν στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο το αίτημά τους για αναβολή της δίκης σε δεύτερο βαθμό απορρίφθηκε. Το δικαστήριο αποφάσισε τη διακοπή της διαδικασίας έως αύριο στις 9:30 το πρωί.

«Εγώ, η μάνα της Έμμας, εγώ η φωνή του δολοφονημένου μου παιδιού, δεν είμαι απαραίτητη να παρευρεθώ;», γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

«Δε φτάνει η ταλαιπωρία που μας έχετε υποβάλει τόσα χρόνια , δεν φτάνει ο πόνος μας , δε φτάνει η ισόβια καταδίκη μας .. έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τη δικαιοσύνη!!! Απέναντι μας και αυτή … υπέρ του θύτη !!! Θα ευχηθώ με όλη τη δύναμη της ψυχής μου να βρεθείτε στη θέση μας !!!», συμπληρώνει.