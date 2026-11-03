Η μία μετά την άλλη έρχονται στο φως της δημοσιότητας οι καταγγελίες πολιτών που εξαπατήθηκαν από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία φέρεται να υπεξαιρούσε χρήματα από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Μία από τις οικογένειες που εξαπατήθηκαν ήταν αυτή της Μαντόνας Μυρτέλη, η κόρη της οποίας διαγνώστηκε με σάρκωμα το 2023.

Η μητέρα της Λάουρας, όπως ανέφερε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του Mega, επικοινώνησε με τη ΜΚΟ μέσω Facebook για να ζητήσει οικονομική βοήθεια.

«Μου είπαν ότι θα κάνουμε έρανο και τους είπα εντάξει και πώς γίνεται αυτό; Έχουμε, είπαν, δικό μας ερανικό λογαριασμό, γιατί εγώ δεν μπορούσα να ανοίξω και δεν ρώτησα το γιατί δεν μπορώ εγώ να ανοίξω, για να σας πω αλήθεια. Απλά, βασίστηκα σε αυτό ότι έχουν εκείνοι ερανικό λογαριασμό και ας μαζέψουν εκεί χρήματα. Δηλαδή δε με ένοιαζε αυτό. Εμένα με ένοιαζε να βοηθηθώ για τη μικρή», είπε η κ. Μυρτέλη.

Σύμφωνα με την ίδια, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της κόρης της, η επιχειρηματίας, Δήμητρα Κατσαφάδου, και ο πρώην αστυνομικός, Βαγγέλης Μπαταρλής, προσέγγισαν την οικογένεια προκειμένου να προσφέρουν άμεση οικονομική και ηθική στήριξη.

Αυτή η απευθείας επικοινωνία προκάλεσε εντάσεις, με τη ΜΚΟ να κατηγορεί τη γραμματέα της κ. Κατσαφάδου για εξαπάτηση και να απομακρύνει όσους βοηθούσαν αυτόνομα: «Λέγανε ότι κοροϊδεύει τον κόσμο και κάτι τέτοια. Γιατί της είπα ότι δεν κοροϊδεύει κανέναν κόσμο. Εμένα προσωπικά πήγα, τη γνώρισα από κοντά και η συγκεκριμένη κυρία είχε έρθει και στο νοσοκομείο γεμάτη δώρα για το παιδί μου. Και το είχα αναφέρει αυτό στην “Παιδική Χαρά” ότι δεν είναι ψέματα, ότι δεν κοροϊδεύει κάποιον».

Ο Βαγγέλης Μπαταρλής, ο οποίος έδωσε προσωπικά 5.000 ευρώ, είχε προειδοποιήσει τη μητέρα να ζητήσει αποδεικτικά έγγραφα από τη ΜΚΟ για τα συγκεντρωθέντα χρήματα, ενώ ο ίδιος φέρεται να δεχόταν απειλές από την οργάνωση μέσω των κοινωνικών δικτύων λόγω της ανεξάρτητης δράσης του.

Ο φερόμενος ως αρχηγός της απάτης με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» παρέδωσε στη μητέρα περίπου 30.000 ευρώ, απαιτώντας από την ίδια υπεύθυνη δήλωση λήψης των χρημάτων, χωρίς όμως να της δώσει κάποιο επίσημο παραστατικό.

Επίσης, της αναφέρθηκε ότι κάποια χρήματα δόθηκαν σε άλλο παιδί επειδή το δικό της «είχε καλυφθεί».