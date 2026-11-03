Το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου, μία έκρηξη συγκλόνισε την περιοχή της Πλάκας. Ο φριχτός απολογισμός, ύστερα από έρευνες στα συντρίμμια του κτιρίου, ήταν 6 νεκροί. Μετά από πολυήμερη έρευνα των αρμόδιων αρχών, προέκυψε ότι όλα έγιναν για έναν χαλκοσωλήνα αξίας περίπου 20 ευρώ. Οι τρεις δράστες οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης και προφυλακίστηκαν. Τι γίνεται, όμως, με τους κλεπταποδόχους;

Χθες, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση απολογήθηκαν και κρίθηκαν προφυλακιστέοι. «Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν έφταιγα εγώ για την έκρηξη», ψέλλισε ένας από τους κατηγορούμενους. Ένας άλλος ζήτησε «συγγνώμη» αναφερόμενος στους έξι ανθρώπους που βρήκαν τραγικό θάνατο από την έκρηξη στο κτίριο.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από περίπου έναν μήνα ερευνών, χάρη στις κάμερες ασφαλείας. Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο που δείχνει τους κατηγορούμενους να βγαίνουν από το τριώροφο κτίριο στην Πλάκα, κρατώντας τον κλεμμένο χαλκό και στη συνέχεια να μοιράζουν τα κλοπιμαία, τέσσερις ώρες πριν από την έκρηξη.

Οι τρεις κατηγορούνται ότι αφαίρεσαν χάλκινες σωληνώσεις από την εγκατάσταση φυσικού αερίου, που συνδεόταν με τον μετρητή παροχής του κτιρίου. Η κίνησή τους αυτή φαίνεται πως προκάλεσε σοβαρή βλάβη στο δίκτυο, που είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή φυσικού αερίου στο εσωτερικό του κτιρίου και τη φονική έκρηξη στη συνέχεια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται παρόμοιες συλλήψεις. Οι Αρχές ψάχνουν τους χιλιάδες κλέφτες χαλκού και συνήθως τους πιάνουν μετά τα ατυχήματα ή τα δυστυχήματα που γίνονται. Κι αυτό γιατί οι ενέργειές τους μπορεί εύκολα να οδηγήσουν σε μία μεγάλη καταστροφή, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις αφαιρούν υλικά από ενεργές εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης, ύδρευσης ή φυσικού αερίου.

Η ουσία του προβλήματος όμως βρίσκεται στους κλεπταποδόχους, οι οποίοι είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Οι κλέφτες κλέβουν γιατί ξέρουν ότι μπορούν να «σπρώξουν» τα κλοπιμαία. Υπάρχουν άνθρωποι που αγοράζουν και εκεί είναι που πρέπει να στραφεί ουσιαστικά η προσοχή των Αρχών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του περασμένου Μαΐου στη Θεσσαλία, όπου, ύστερα από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., αποκαλύφθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε προχωρήσει σε 561 περιπτώσεις κλοπών χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ. Ο κλεμμένος χαλκός διοχετευόταν σε επιχείρηση επεξεργασίας και ανακύκλωσης μετάλλων στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας.

Αν συλλαμβάνονταν οι λίγοι κλεπταποδόχοι, θα περιοριζόταν σημαντικά η δράση των κλεφτών χαλκού. Δεν μπορεί να είναι τόσο δύσκολο για τις Αρχές, που διαθέτουν περίπλοκους μηχανισμούς προκειμένου να ξεσκεπάζουν οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, να εντοπίσουν τα «κεφάλια». Έτσι, λοιπόν, δημιουργούνται εύλογα απορίες: Γιατί δεν πιάνουν τους κλεπταποδόχους; Μήπως πληρώνουν;