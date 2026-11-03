Απολογούνται σήμερα οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής ομάδας που με «βιτρίνα» τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» φαίνεται να ιδιοποιούνταν εκατομμύρια ευρώ από δωρεές και εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Οι πρώτοι τέσσερις κατηγορούμενοι πέρασαν το κατώφλι του ανακριτή Θεσσαλονίκης, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη με την απολογία του 37χρονου βασικού κατηγορούμενου, ιδρυτή της ΜΚΟ, Κωνσταντίνου Φιρινίδη.

Σήμερα απολογούνται η 35χρονη σύντροφός του, ο 32χρονος αδελφός της, καθώς και δύο παράγοντες της διαιτησίας, για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων.

«Δεν ντρέπεστε με αυτά που κάνατε;» και «Έχετε λίγο ίχνος ντροπής;», έλεγαν πολίτες προς τους κατηγορούμενους, την ώρα που περνούσαν την πόρτα του ανακριτή.

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, όπως επίσης συμμορία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, από το 2018 έως το 2026 διακινήθηκαν περίπου 5,8 εκατ. ευρώ μέσω λογαριασμών που ελέγχθηκαν, ενώ σημαντικό μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν για την ενίσχυση παιδιών με ασθένειες φέρεται να κατέληξε σε προσωπικές δαπάνες των εμπλεκομένων.

Πιο συγκεκριμένα, από την έρευνα του λεγόμενου ελληνικού FBI φαίνεται να προέκυψε ότι μέσω της ΜΚΟ οργανώθηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Από την εξέταση 34 οικογενειών διαπιστώθηκε ότι, ενώ συγκεντρώθηκαν 3.940.692 ευρώ, στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ και φαίνεται να κατευθύνθηκε σε δαπάνες για πολυτελή ταξίδια, διασκέδαση και αγορές προϊόντων.

Για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων φέρεται να αναπτύχθηκε σύνθετος μηχανισμός ξεπλύματος, με διαδοχικές τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις και επανακαταθέσεις, εικονικές εταιρείες, πλαστά παραστατικά και στοιχηματικούς λογαριασμούς.

Παράλληλα, μέρος των χρημάτων φαίνεται να κατευθύνθηκε στη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων και να χρησιμοποιήθηκαν για εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων, με αμοιβές 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα. Από την έρευνα προέκυψε ότι περισσότερα από 250.000 ευρώ διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ομάδων της Πιερίας.