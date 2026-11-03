Ακόμη μία διάρρηξη σε επιχείρηση στην Εύβοια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, με τους δράστες να βάζουν στο στόχαστρο μία καφετέρια στη Νέα Λάμψακο.

Ο δράστης έσκισε την εξωτερική πλαστική τέντα για να προσεγγίσει την είσοδο και στη συνέχεια μπήκε στην επιχείρηση, όπως ανέφερε η ιδιοκτήτρια στο tvstar.gr.

Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τις κινήσεις του. Όπως φαίνεται στο βίντεο, φορώντας κουκούλα και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, ο διαρρήκτης πέρασε πίσω από τον πάγκο και έσκυψε, ψάχνοντας στον χώρο του ταμείου, πριν απομακρυνθεί. Τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφερε να προκαλέσει ζημιά 1.000 ευρώ.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το eviathema.gr, έγινε αντιληπτό με το πρώτο φως της ημέρας, όταν οι ιδιοκτήτες έφτασαν στην καφετέρια. Άμεσα, μετέβησαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, όπου προχώρησαν στην υποβολή μήνυσης κατά αγνώστου για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του άνδρα είναι σε πλήρη εξέλιξη.