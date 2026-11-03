Παραμάγαζο με κρατικές… βούλες και σφραγίδες μηχανικών είχαν στήσει μέσα στην Πολεοδομία Κατερίνης τέσσερις υπάλληλοι -ανάμεσά τους και ο διευθυντής της υπηρεσίας- και τουλάχιστον 7 ιδιώτες (σ.σ. πρόκειται κυρίως για πολιτικούς μηχανικούς), οι οποίοι συνελήφθησαν από τους «Αδιάφθορους».

Μετά από καταγγελία που έφτασε στον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος έστησε πολύμηνη έρευνα και χθες τα ξημερώματα εξαπέλυσε ευρεία επιχείρηση από την Πιερία και τη Βέροια μέχρι την Αθήνα.

Πιο αναλυτικά: 4 υπάλληλοι της Υπηρεσίας Δόμησης και 7 ιδιώτες βρέθηκαν με χειροπέδες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι 64, ανάμεσά τους και υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας και ελεγκτής δόμησης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 οι υπάλληλοι, εκμεταλλευόμενοι τη θέση τους, εξέδιδαν παράνομα ή «έσπρωχναν» διοικητικές πράξεις για οικοδομικές άδειες έναντι αμοιβής. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι από την έρευνα προέκυψε ότι τα «φακελάκια» έφταναν ακόμα και με κούριερ στην Πολεοδομία, ενώ τα μέλη του κυκλώματος μιλούσαν με κωδικοποιημένες εκφράσεις.

Οι ίδιοι οι υπάλληλοι φέρεται να έγραφαν τις τεχνικές μελέτες και τα τοπογραφικά, και οι ιδιώτες μηχανικοί έβαζαν την υπογραφή και τη σφραγίδα τους για να φαίνονται νόμιμα. Έτσι, η μίζα εμφανιζόταν ως… νόμιμη αμοιβή μηχανικού.

Η έρευνα των «Αδιάφθορων» έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 151 περιπτώσεις. Το παράνομο όφελος φτάνει τις 137.932 ευρώ, από τα οποία τα 4.760 είναι σε είδος – ηλεκτρικές συσκευές, υπολογιστές, κινητά και έπιπλα!

Η εικόνα από τις έρευνες σε σπίτια, γραφεία και αυτοκίνητα είναι αποκαλυπτική:

264.440 ευρώ σε μετρητά, τα 30.000 μοιρασμένα σε 30 φακέλους

Αξιόγραφα 420.000 ευρώ

38 χρυσές λίρες Αγγλίας και 4 χρυσά νομίσματα, κοσμήματα

8 επαγγελματικές σφραγίδες μηχανικών και μία σφραγίδα για γνήσιο υπογραφής

Ατζέντες με χειρόγραφες σημειώσεις, σκληροί δίσκοι, υπολογιστές, κινητά

7 ναρκωτικά χάπια χωρίς συνταγή

Μάλιστα, ενημερώθηκε ήδη η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ενώ οι 11 συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης με κακουργηματική δικογραφία σε βάρος τους.