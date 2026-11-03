Προκλητικά πολυτελή ζωή, σε πανάκριβα θέρετρα, σουίτες, χλιδάτα αυτοκίνητα και ακριβά καταστήματα έκαναν οι «εγκέφαλοι» της απάτης της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», υπεξαιρώντας χρήματα από τις δωρεές για παιδιά, που έπασχαν από βαρύτατες ασθένειες. Οι αποκαλύψεις για την υπόθεση πολλές και τα ερωτήματα ακόμα περισσότερα.

Ο 37χρονος, Κωνσταντίνος Φιρινίδης, και η 35χρονη σύντροφός του, παρουσίαζαν ένα εσωτερικό κίνητρο που τους είχε οδηγήσει στην απόφαση να βοηθούν παιδιά που έχουν ανάγκη. Ωστόσο, το πραγματικό τους κίνητρο ήταν να κάνουν μεγάλη ζωή. Μάλιστα, δεν δίσταζαν να χρησιμοποιούν ακόμα και ψεύτικες φωτογραφίες παιδιών, για να πάρουν χρήματα από το υστέρημα πολιτών που ήθελαν να βοηθήσουν.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο της φιλανθρωπίας διοχέτευαν τα χρήματα από τις δωρεές σε προσωπικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπου πιστώθηκαν συνολικά περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Όμως, αντί αυτά τα χρήματα να καταλήγουν στα παιδιά που είχαν ανάγκη, το ζευγάρι εξαπατώντας χιλιάδες ανυποψίαστους δωρητές, άφησε αβοήθητες δεκάδες οικογένειες και ζούσε πλουσιοπάροχα.

Παρόλο που η προκλητική τους καθημερινότητα είχε αρχίσει να κινεί υποψίες και τράπεζες είχαν κλείσει λογαριασμούς τους λόγω αδυναμίας δικαιολόγησης των χρημάτων, το ζευγάρι συνέχιζε τη δράση του προσπαθώντας να συγκαλύψει την απάτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν μετά από έρευνα για την περίοδο 2019-2025, τα δηλωθέντα εισοδήματα και οι πραγματικές δαπάνες του ιδρυτή της οργάνωσης και της συντρόφου του παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις.

Ενώ αρχικά δήλωναν άνεργοι ή εμφάνιζαν πενιχρά εισοδήματα, οι δαπάνες τους για αγορές αγαθών και μισθώσεις οχημάτων ανέρχονταν σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, προτού τελικά παρουσιάσουν ένα απότομο άλμα στα δηλωθέντα κέρδη τους το 2025.

Ο 37χρονος δήλωνε ακόμα και μηδενικά εισοδήματα, ενώ στους τραπεζικούς του λογαριασμούς καταγράφονταν καταθέσεις μετρητών σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ και αναλήψεις που άγγιζαν τα 1,7 εκατομμύρια.

Για να δικαιολογήσει τα υπέρογκα αυτά ποσά, ο ιδρυτής φέρεται να ισχυρίστηκε ότι κέρδισε τουλάχιστον δύο εκατ. ευρώ από στοιχηματικές εταιρείες.

Και η σύντροφός του ακολουθούσε παρόμοιο μοτίβο, με καταγεγραμμένες συνομιλίες να την εμφανίζουν να διάγει πολυτελή βίο.

Επίσης, όπως αποκαλύφθηκε, το ζευγάρι είχε προχωρήσει σε εικονικό διαζύγιο για να διαχωρίσει τις εικονικές του εταιρείες.

Έπαιρναν επιδόματα ανεργίας, δήλωναν μηδενικά εισοδήματα και ζούσαν μέσα στη χλιδή

Όπως αποκάλυψε το Mega, ο 37χρονος το 2018 δήλωνε ότι ζει με επίδομα ανεργίας, συνολικού ύψους περίπου 4.000 ευρώ για ολόκληρη τη χρονιά.

Το 2019 εισέπραξε ξανά επίδομα ανεργίας, περίπου 2.000 ευρώ, ενώ το 2020 δεν εμφάνισε κανένα εισόδημα.

Από το 2021 έως και το 2024 δήλωσε συνολικά έσοδα μόλις 47.000 ευρώ, την ώρα που τα έξοδά του φτάνουν τα 183.000 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι ξόδευε σχεδόν τετραπλάσια χρήματα από όσα εμφάνιζε ότι κέρδιζε.

Μόνο το 2025, όταν φέρεται να είχε ενημερωθεί ότι ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με φορολογικό έλεγχο, εμφάνισε στην εφορία εισοδήματα ύψους 146.000 ευρώ.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η 35χρονη σύντροφός του, η οποία επίσης εισέπραττε επιδόματα ανεργίας.

Μπορεί στις φορολογικές της δηλώσεις να εμφανιζόταν πιο προσεκτική ως προς τα έσοδα και τα έξοδά της, όμως από το 2018 έως και το 2026 καταγράφηκαν πιστώσεις στους τραπεζικούς της λογαριασμούς με ποσά άνω των 300.000 ευρώ.

Απολογούνται από σήμερα οι έξι συλληφθέντες

Η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς έχουν συλληφθεί έξι άτομα, που αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις, και αναμένεται να απολογηθούν από σήμερα, Τρίτη, στον ανακριτή.

Οι κατηγορούμενοι παραμένουν κρατούμενοι στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και αντιμετωπίζουν κακουργηματικές και πλημμεληματικές διώξεις.

Σήμερα, απολογούνται η 35χρονη σύντροφος του ιδρυτή της οργάνωσης, ο αδελφός της, ένας διαιτητής και ένας παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας.

Αύριο, Τετάρτη θα ακολουθήσει ο αρχιδιαιτητής και την Πέμπτη ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ, στον οποίο οι Αρχές αποδίδουν αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση.

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα όπως επίσης συμμορία.