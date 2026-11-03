Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης 3 Νοεμβρίου στον Κορυδαλλό, καθώς έπεσαν πυροβολισμοί, με την Αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη ενός 28χρονου.

Γύρω στις 03:20 τα ξημερώματα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 28χρονος πυροβόλησε σε σταθμευμένο μηχανάκι και στον αέρα, έξω από μπαρ, στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Ατταλείας.

Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικοι, οι οποίοι εντόπισαν τον 28χρονο πιστολέρο, στη συμβολή των οδών Μακεδονίας και Κορίνθου, όπου κινούνταν πεζός. Στη συνέχεια, στην οδό Αδριανουπόλεως 1 βρέθηκε και η καραμπίνα, με την οποία είχε πυροβολήσει.

Στο σημείο των πυροβολισμών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν τέσσερις κάλυκες, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η έρευνα των Αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού, ενώ ο 28χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.